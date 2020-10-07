李登輝下葬台軍公墓 墓誌銘引孟子「名為貴」至言

台灣前總統李登輝10月7日下葬台灣「五指山國軍示範公墓特勛區」。台灣總統蔡英文、台灣副總統賴清德等均到場，送李登輝最後一程。 李登輝墓誌銘引用孟子的「民為貴」之至言，肇啟以民為本思想，稱讚當今台灣擺脱威權統治，實現以民主為主的體制，「實先生之開明，有以致之」。

蔡英文向李登輝獻花及行三鞠躬禮。（台灣總統府）

墓誌銘指，李登輝「幼憫佃農苦辛，志業農經」，負笈美國康乃爾大學，取得博士學位，回台後出任台灣行政院政務委員，台北市市長、台灣省政府主席，「開務成物，厚實經建之礎基」。李登輝於中華民國國民大會第七次會議中，膺選第七任副總統，隨後蔣經國逝世，李依法繼任總統；國民大會第八次會議選舉，再承大統。「嗣經公民直選，當選台灣首位民選總統，帶領枱灣走出歷史悲哀，邁向民主幸福。卸任以還，猶繫念團結人民，為深化台灣民主而鞠躬盡瘁」。

李登輝入葬儀式現場隆重崇榮、莊嚴肅穆。（台灣總統府）

墓誌銘也談到，李登輝篤信基督，行公義、好憐憫，執持「民之所欲，長在我心」的意念，證成「我是不是我的我」的哲思，「秉軸運籌，則天去私；明見熟策，以遂民情。外護主權，協和共榮；國富民樂，斯土乂安」。如今「泰山其頹，哲人其萎，眾民悼念，舉世追思」。謹恭志行誼，用垂萬祀，銘曰：「天干地坤行健載物，為公無我超然屹屹，民主先生令名孔彰，聖德功烈巍巍蕩蕩」。

李登輝入葬儀式於10月7日上午9時20分舉行，移靈隊伍抵達墓園後，蔡英文與賴清德分別向李登輝獻花及行三鞠躬禮，禮拜結束後，行奉安禮，現場鳴放葬槍三響，並司安息號，表達對李登輝的崇敬與追思，現場隆重崇榮、莊嚴肅穆。

台灣總統府發言人張惇涵表示，台灣總統府及家屬誠摯感謝各界在這段時間以來的關心，以及用各種管道及方式向李登輝表達的追思致意。台灣總統府及家屬也誠摯感謝全力投入治喪工作的所有單位夥伴，亦誠摯感謝過程中被影響的用路人包容。

李登輝篤信基督，入葬儀式也需由台灣基督長老教會濟南教會進行禮拜。（台灣總統府）

張惇涵說，因為各單位的協力、各界的關心，以及許多台灣民眾的包涵，讓整體治喪工作，從台北賓館的緬懷追思會場，到追思吿別禮拜，乃至今日的奉安禮拜能夠依照李登輝生前「脱古改新」、「誠實自然」的信念順利圓滿完成。也期盼台灣社會能夠在「台灣民主更深化」、「台灣人民更團結」的基礎凝聚向前。