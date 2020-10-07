台灣兩邦交國支持北京批西方　台外交部強調「邦誼穩固」

中國大陸駐聯合國大使張軍10月5日代表26國發言，批評美國等西方國家的單邊強制措施損害健康權，並對非裔族群遭受到種族歧視問題表達「嚴重關切」。值得注意的是，26國中，其中有兩國竟是與北京方面無邦交，而和台灣有邦交的尼加拉瓜、聖文森及格瑞那丁。 對此，台灣外交部強調，台灣與這兩國「邦誼穩固友好」，尼國與聖國長期堅定支持台灣參與國際組織，否認邦交不穩的質疑。

台灣外交部發言人歐江安10月6日強調，台灣與尼加拉瓜與聖文森及格瑞那丁兩個友邦邦誼穩固友好，尼、聖兩國長期堅定台灣支持國際組織，如2020年，尼加拉瓜總統奧德嘉（Daniel Ortega）及副總統穆麗優（Rosario Murillo）訓令尼國外長孟卡達（Denis Moncada）致函聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres），表達尼國政府堅定支持台灣參與聯合國及其專門組織，孟卡達並接續在9月間在「聯合國成立75周年高階會議」及聯大總辯論中發言挺台；而聖文森除總理龔薩福（Ralph Gonsalves）在2020年聯大總辯論中發言支持台灣，聖國政府同時也和台灣其他友邦聯名致函聯合國秘書長，支持台灣的國際參與。

歐江安表示，台灣與尼加拉瓜、聖文森及格瑞那丁兩個友邦在公衛、農牧、民生基礎建設等領域的合作交流密切，成果豐碩，廣受當地民眾肯定，台灣未來將在既有的友好基礎上，持續共同合作，為友邦人民創造最大的褔祉。

2020年聯合國大會總辯論中，聖文森與尼加拉瓜都發聲支持台灣，但篇幅都不多，聖文森總理龔薩福當時表示，「同樣的，作為永續發展的一個負責任的擁護者及璀璨中華文明的典範，台灣具建設性且務實的政府間參與，證明台灣應當有意義參與聯合國及其專門機構」；尼加拉瓜外長孟卡達則稱，「疫情當前，基於人道理由，必須適用普遍性原則，使台灣能參與聯合國體系的機制及會議」。而每年聯大總辯論，聖文森幾乎年年替台灣發聲，但尼加拉瓜這次是三年來首度為台發聲。