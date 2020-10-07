台國防部將成立「防衛動員署」　後備部隊來年加訓兵力倍增至26萬

兩岸關係持續緊張，台灣國防部部長嚴德發周三（7日）上午在立法院面對質詢時表示，國防部將在2022年1月成立「防衛動員署」。 此外，嚴德發亦證實台灣18縣市地區後備指揮部，未來將由戰區編管，原有的7個後備旅會擴編成為12個，裝備與常備部隊一致，人數亦會增加超過一倍至26萬人。

嚴德發指國防部將在2022年1月成立「防衛動員署」，同時後備部隊亦會改革加訓。（中央社）

嚴德發當天上午列席外交及國防委員會進行業務報告，他表示國防部將成立防衛動員署，規劃已報到行政院審查中，屬於行政院三級機構，位階較高。防衛動員署負責的業務除了軍事動員，也負責行政動員的跨部會協調，人員規模從現行32人提升到150人。

對於後備戰力改革的問題，嚴德發指後備教召會加大訓量，兩年一訓會改為一年一訓，並延長訓期至14天。嚴德發指，後備部隊是持續戰力，未來7個後備旅將增加到12個，未來每個縣市都會有守備部隊，油水電關鍵設施也都有專責守備部隊。後備部隊未來增加仍考量志願役，相退員進行晉升，補足軍士官缺額。

為精進後備部隊動員能力，台灣陸軍台東地區指揮部機步一營早前舉行年度軍事動員勤務隊召集訓練。（台東地區指揮部提供）

針對增加後備教召訓期對社會的影響，國防部全動室主任韓岡明就表示，新制度不會在明年就馬上實施，並且正研議後備教召人員優待條例，每天薪資增加為1.2至1.5倍。

（綜合報道）