蔡英文視導台空軍部隊：國家主權寸土不讓　民主自由堅守不退

台灣總統蔡英文在10月6日南下屏東視察台灣空軍第六混合聯隊，她要求軍隊展現「國土主權、寸土不讓；民主自由、堅守不退」的決心。

蔡英文肯定台灣空軍訓練紮實。（台灣總統府）

據台灣總統府新聞稿，蔡英文抵達基地後，視導台灣空軍第十空運大隊警戒待命室，聽取機長進行「現地簡報」、接着視導模訓中心，體驗「模擬機訓練儀」操作、也視導反潛作戰大隊警戒室，聽取機長說明「P-3C型機警戒任務概況」及「各組員任務介紹」。

蔡英文隨後致詞表示，繼P-3C反潛機成軍、2020年6月裝備展示後，她第三度來到六聯隊，表達國家對各位的重視。她指出，聯隊的官兵身負重任，除不分晝夜負起空中預警、潛艦偵查，也要協助傷患後送，外離島民眾返台運輸等任務，並稱「看到大家的訓練都非常紮實，非常值得肯定」。

蔡英文認為，信賴的提升需要累積，尤其當台灣民眾面對中共的文攻武嚇，以及有心人士的操作，台軍更要拿出精實的表現，展現「國土主權、寸土不讓；民主自由、堅守不退」的決心，讓不實的言論不攻自破。（台灣總統府）

蔡英文強調，不論是從E-2K空中預警機的急速下降、P-3C反潛機模擬投擲魚雷，或者是C-130運輸機超低空衝場，以及編隊在跑道上進行「大象漫步」，台灣空軍官兵展現出來的本事，讓民眾有足夠的信心，能夠為國家的安全構築一道銅牆鐵壁的屏障。她相信，全體台灣民眾都有看到，「各位的付出和戮力的表現，相信我們中華民國國軍是一支戰時能作戰、平時能救災的鋼鐵勁旅」。

蔡英文認為，信賴的提升需要累積，尤其當台灣民眾面對中共的文攻武嚇，以及有心人士的操作，台軍更要拿出精實的表現，展現「國土主權、寸土不讓；民主自由、堅守不退」的決心，讓不實的言論不攻自破。

蔡英文前往陸戰隊上士阿瑪勒．道卡杜的吿別式，頒發褒揚令，表彰阿瑪勒對國家的犧牲與奉獻。（台灣總統府）

另外，由於台灣海軍陸戰隊7月3日進行聯合登陸作戰操演時，發生翻覆意外，不幸釀成3死，蔡英文稍早前也前往其中一位罹難者、陸戰隊上士阿瑪勒．道卡杜的吿別式，頒發褒揚令，表彰阿瑪勒．道卡杜對國家的犧牲與奉獻，並向阿瑪勒的四個孩子說，「真的很抱歉，沒有救回你們的爸爸。不過，我們都以你們的爸爸為榮，承擔保護國家責任的軍人，是一個很偉大的職業」。