蔡英文視導台空軍部隊：國家主權寸土不讓　民主自由堅守不退

撰文：林仕祥
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台灣總統蔡英文在10月6日南下屏東視察台灣空軍第六混合聯隊，她要求軍隊展現「國土主權、寸土不讓；民主自由、堅守不退」的決心。
蔡英文肯定台灣空軍訓練紮實。（台灣總統府）
據台灣總統府新聞稿，蔡英文抵達基地後，視導台灣空軍第十空運大隊警戒待命室，聽取機長進行「現地簡報」、接着視導模訓中心，體驗「模擬機訓練儀」操作、也視導反潛作戰大隊警戒室，聽取機長說明「P-3C型機警戒任務概況」及「各組員任務介紹」。
蔡英文隨後致詞表示，繼P-3C反潛機成軍、2020年6月裝備展示後，她第三度來到六聯隊，表達國家對各位的重視。她指出，聯隊的官兵身負重任，除不分晝夜負起空中預警、潛艦偵查，也要協助傷患後送，外離島民眾返台運輸等任務，並稱「看到大家的訓練都非常紮實，非常值得肯定」。
蔡英文認為，信賴的提升需要累積，尤其當台灣民眾面對中共的文攻武嚇，以及有心人士的操作，台軍更要拿出精實的表現，展現「國土主權、寸土不讓；民主自由、堅守不退」的決心，讓不實的言論不攻自破。（台灣總統府）
蔡英文強調，不論是從E-2K空中預警機的急速下降、P-3C反潛機模擬投擲魚雷，或者是C-130運輸機超低空衝場，以及編隊在跑道上進行「大象漫步」，台灣空軍官兵展現出來的本事，讓民眾有足夠的信心，能夠為國家的安全構築一道銅牆鐵壁的屏障。她相信，全體台灣民眾都有看到，「各位的付出和戮力的表現，相信我們中華民國國軍是一支戰時能作戰、平時能救災的鋼鐵勁旅」。
蔡英文認為，信賴的提升需要累積，尤其當台灣民眾面對中共的文攻武嚇，以及有心人士的操作，台軍更要拿出精實的表現，展現「國土主權、寸土不讓；民主自由、堅守不退」的決心，讓不實的言論不攻自破。
這個「不實言論」，蔡英文未明講，不過有分析指可能是指引發台灣社會譁然的台灣前陸軍總司令陳廷寵聲稱「台軍戰力零」的說法。
蔡英文前往陸戰隊上士阿瑪勒．道卡杜的吿別式，頒發褒揚令，表彰阿瑪勒對國家的犧牲與奉獻。（台灣總統府）
另外，由於台灣海軍陸戰隊7月3日進行聯合登陸作戰操演時，發生翻覆意外，不幸釀成3死，蔡英文稍早前也前往其中一位罹難者、陸戰隊上士阿瑪勒．道卡杜的吿別式，頒發褒揚令，表彰阿瑪勒．道卡杜對國家的犧牲與奉獻，並向阿瑪勒的四個孩子說，「真的很抱歉，沒有救回你們的爸爸。不過，我們都以你們的爸爸為榮，承擔保護國家責任的軍人，是一個很偉大的職業」。