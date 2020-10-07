新冠肺炎｜台民間團體籲當局核發「伴侶證」　允境外伴侶入台

因應新冠肺炎疫情，台灣早前加強邊境管制，一般遊客一律暫緩入境，至今仍未有開放跡象，也令部分台灣人的境外伴侶無法到訪台灣，與心愛的人相見。 台灣有民間團體今日（7日）在立法院舉行「愛不是觀光」（love is not tourism）記者會，盼政府開放有條件申請「伴侶證」，讓境外伴侶比照短期商務人士模式入台，或仿效部分國家設立的「伴侶簽證」。

綜合台媒報道，記者會上許多「跨國戀」者齊聚，訴求政府開放境外配偶的家屬來台，以及有條件開放台人的境外情侶來台，讓彼此能夠團聚。記者會上介紹，「love is not tourism」最早是從歐洲發起，希望各國政府能重視這個問題，不要把他國的伴侶當作一般遊客拒之門外。

「Love Is Not Tourism」最早是從歐洲發起。（網上圖片）

民間團體表示，目前已有12國開放伴侶簽證，但開放時都有對未婚伴侶資格嚴格審查，並提供核酸檢驗報告、要求配合落地後的隔離政策；家屬長時間分離有違人道，台灣目前已開放親屬、商務人士、學生入台，盼政府也開放外地伴侶入台，並比照現行境外人士入境後的防疫措施。

花花（化名）表示，她4年前認識香港籍男友，兩人規劃在2020年結婚，後來她懷孕後，雙方家庭便著手安排結婚事宜；詎料今年爆發新冠肺炎疫情，打亂所有規劃，甚至連她生產時，男友都無法到台灣陪產，以致於連生產當下都是她獨自面對。雖然小孩平安生下，她們一家人還是只能用視像電話聯繫，而小孩的成長只有一次，盼政府能重視他們的訴求。

到場聲援的國民黨立委洪孟楷指出，發起活動的民眾其實曾在國家發展委員會的「提點子-公共政策網絡參與平台」提案，但在立案時就遭拒絕審查，被認為與防疫措施相牴觸，不准連署。他呼籲政府在不牴觸防疫措施前提下，應重視台人與境外伴侶難以見面的訴求。

（中央社／聯合報）