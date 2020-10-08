美空軍MC-130J特種作戰機現身台海　由北向南沿中線飛行

根據飛機追蹤網站「Plane Finder」最新資料顯示，美國空軍一架MC-130J特種作戰機在8日上午11時，從北向南沿著台海中線飛行，現已飛離台灣海峽。

MC-130J從北向南沿著台海中線飛行路線圖。（Plane Finder）

MC-130J是美國C-130運輸機的衍生型號。該型飛機是一種「特殊任務機」，可執行特種作戰部隊的滲透和再補給，以及特種作戰直升機和旋翼飛機的空中加油任務。

MC-130J對台灣海峽而言其實是「熟客」，並非首次現身。例如2架MC-130J今年2月就曾從日本沖繩嘉手納空軍基地（Kadena Air Force Base）出發，穿越台灣海峽。

早前，有兩架美軍偵察機6日出現在南海上空，其中一架緊貼廣東省海岸飛行後，一度飛至海南島東部海域，另一架甚至在台灣西南部海域上空，進行密集的飛行活動。

近來中美軍機在台海均動作頻密。中國大陸軍機方面，台灣國防部此前曾指，今年截至10月7日，解放軍軍機217架次進入台灣西南空域，台軍機出動2972架次監偵攔截，耗費成本約新台幣255億元（約合69億港元）。

至於大陸軍機飛越海峽中線，台灣國防部在嚴德發則證實今年總計49架次，台灣方面則出動76架次戰機因應，雙雙創下1990年以來最高紀錄。