不滿旅展遭陸改名「台灣海峽觀光協會」　台觀光局宣布退出

兩岸交惡下，民間外交也為角力場。據台媒周四（8日）報道，台灣觀光局往年均參加由亞太旅行協會（PATA）主辦的國際旅遊交易會（旅展），惟因今年旅展由大陸四川省樂山文化廣播電視觀光局獨家贊助，協會遂將台方參展名稱從「台灣觀光局」改為「台灣海峽觀光協會」。 交通部觀光局3度抗議未果，最終宣布退出參加。同時行政院也表態支持退展，因「國家尊嚴不能犧牲」。

台灣原定參加9月23日到27日的旅展，因新冠肺炎疫情關係，該年度盛事改以虛擬交易會進行。台方本已按慣例以「台灣觀光局」的名字完成報名程序，可是卻在9月9日發現被改名，觀光局於是多番抗議，至9月15日時第三度正式函請PATA總會說明後終獲回覆。

台方往年一直按慣例以「台灣觀光局」的名字參展。（PATA中華台北分會官網）

PATA總會指，因今年贊助商為大陸官方，對方要求台灣的組織參展須進行「事前申請」，惟台方並無依照，故不同意其參展；又指總會願意另外舉辦屬於台灣的行銷活動。不過觀光局無法認同PATA總會屈服於北京的打壓，在活動開始前正式去信表達嚴正抗議後宣布退展。

至於行政院發言人丁怡銘周四表示，大陸利用主辦國身份作出打壓，行政院對觀光局基於「國家尊嚴不能犧牲」，兩相權衡下選擇不出席的決定表達支持。

（綜合報道）