台軍坦克翻覆致1死2傷　蔡英文震驚悲痛並指示從優撫卹

台灣雙十節前夕，台軍今天（8日）下午於小金門進行「聯合反登陸操演」，一輛M41A3坦克疑車速過快，撞上電線桿導致翻覆起火，造成1死2傷（一名傷者為協助搶救的士兵）。 陸軍金門防衛指揮部表示，事故發生後已聯繫家屬，後續將配合司令部專案小組及檢調釐清肇因。台灣總統府指出，總統蔡英文聞訊後感到震驚與悲痛，對殉職的官兵表達最深的哀悼，指示務必「從優撫卹」，並查明事故原因。

台軍坦克於演習時翻覆起火（點圖放大）：

據中央社報道，列嶼（小金門）守備大隊戰車連於8日下午2時30分實施「聯合反登陸操演」，該坦克在接受南測中心的鑑測後，在回營區的路上疑車速過快，撞上電線桿，坦克駛偏導致翻覆，出現「履帶朝上」180度翻覆情形，起火燃燒，冒出濃煙。據了解，該起事故導致中士車長林楷強殉職，下士駕駛劉禹宏及搶救的上兵蔡明貴受傷。

陸軍金門防衛指揮部則表示，事故發生後已聯繫家屬知悉，妥適照顧，並指派高階幹部協處，後續並配合司令部專案小組及檢調釐清肇因。

一輛M41A3坦克於執行任務途中翻覆，造成一死兩傷慘劇。（中央社）

台灣總統府發言人張惇涵表示，國防部第一時間已經將相關訊息向蔡英文報吿，蔡英文聞訊後感到震驚與悲痛，更對於在第一線積極投入任務而殉職的中士林楷強表達最深的哀悼，希望家屬節哀保重，也指示國防部等各單位全力協助家屬處理後續事宜，務必從優撫卹。

蔡英文亦指示國防部全力救治受傷的下士劉禹宏及上兵蔡明貴，務必給予最好的醫療協助，要求台灣國防部務必查明事故原因，同時，雖然台軍遭逢不幸事故，但期盼全體台軍官士兵仍要打起精神、堅守崗位，並希望全體台灣民眾能夠給予台軍最大的支持與加油。