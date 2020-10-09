台軍坦克翻覆釀1死　蔡英文：已計劃採購最先進戰車

台軍昨日（8日）於金門發生一起M41A3戰車翻覆事故，車長中士林楷強殉職。蔡英文今日（9日）出席活動時，除了續表哀悼，也再一次指示國防部務必從優撫卹。 至於此次事故是否會加速台軍汰換老舊戰車的進程，蔡英文表示，已有計劃採購新型戰車，且是最先進戰車。

台軍坦克於演習時翻覆起火（點圖放大）：

金門警察局金城分局派出所昨日15時30分接獲通報，小金門烈嶼鄉林邊村發生翻車意外。台灣陸軍金門防衛指揮部響應，該車結束任務返回部隊途中不慎翻落邊坡，駕駛劉姓下士送醫後無礙，車長林姓中士則宣吿不治。

蔡英文今日上午參拜台北松山慈惠堂，針對戰車翻覆意外，其於參拜之後發表談話，表示對此次意外極為不捨。

此次事故是否會加速台軍汰換老舊戰車的進程，蔡英文表示，已有計劃採購新型戰車，且是最先進戰車。（中央社）

蔡英文提到，殉職弟兄的父母已趕往金門，自己對此除要表達哀悼之意，也希望殉職弟兄的父母家人能夠節哀，已下令國防部務必從優撫卹。至於受傷弟兄，蔡英文也說明，已要求相關單位盡最大努力來照顧，使其能盡早復原。

而針對此次翻覆事件，蔡英文表示，請國防部務必要查明原因，向社會大眾說明。其指出，一個弟兄的殉職，是件不捨的事，但希望在這個時間點，所有弟兄姊妹皆能全神貫注在保衛國家上，不要受此意外影響，打起精神、保持士氣，同時希望全體國人能替台軍加油。

語畢之後，現場有媒體追問是否會讓軍方加速汰換老舊戰車。蔡英文回應稱，已有計劃採購新型戰車，且會是最先進的戰車。