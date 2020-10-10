台「雙十」慶典舉行由韓裔主持　F-16V首於空中展演編隊衝場

台灣「雙十」慶典於今日（10日）上午9時舉行，大會主持人由來自韓國的行政院人事行政總處韓語講師魯水晶擔任，另會有空中展演項目，當中近年完成升級的F-16V戰機，會首次在總統府前上空編隊衝場。

今年大會以「民主台灣 自信前行2020 Proud of Taiwan」為主題，以「聲音」的聲波線條作為設計核心，象徵台灣大眾的多元聲音在歷經多年民主轉型歷程後，透過各平台管道被聽見。同時，21名各界在新冠肺炎疫情中防疫有功的代表，以及30名台北醫學大學學生所組成的「杏聲合唱團」會共同領唱「中華民國國歌」，之後現場進行三軍樂儀隊表演，配樂為自創的「見疫勇為」。

空中展演項目方面，除了備受矚目的F-16V戰機，陸航CH-47SD運輸直升機會負責吊掛「青天白日滿地紅」旗，搭配UH-60M黑鷹直升機編隊，同時會有雷虎小組為天空畫上藍白紅彩煙。

台灣總統蔡英文稍後將在雙十慶典發表演說。總統府透露內容分四部分，包括台灣防疫成果、新經濟3大戰略、國防安全、參與國際及區域合作等。當前全球都高度關注印太及兩岸局勢變化，她將重申有決心維持兩岸關係穩定，但同時指出是兩岸共同的責任。

受疫情影響，今年慶典沒有花車遊行，表演時間及規模均較往年為簡短。報道指，台灣前正副總統馬英九、吳敦義、陳建仁等人也到場觀禮。

（綜合報道）