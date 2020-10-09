雙十節｜台駐港辦事處慶祝活動料從簡　酒樓經理憂疫情多於國安法

本周六（10日）為「雙十節」，以往台灣駐港部門及不少親台人士、居港台籍人士會在香港各區舉辦慶祝雙十活動，但今年不少相關活動將可能因多個不同原因而取消。其中今年接獲相關預訂的酒店，發言人坦言現時仍有太多未知之數，仍在商討多項細節，暫未能確定當局會否如期舉行活動。 民間團體原定於倫敦大酒樓舉行大型晚會，酒樓經理蘇先生表示，早前與主辦人開會洽談細節，決定取消活動，強調主要原因跟《港區國安法》非有直接關係，「真係因為疫情有關，今日都有17人確診，一嚟我唔想再停50幾日唔開門，佢哋都擔心疫情下大家無見咁耐，大家興奮上嚟無保持距離，唔通有生意我唔想做咩！」指言談間未有提到《國安法》影響。

近日有民間團體指，以往舉辦活動的酒樓方面，以限聚令為由取消，但認為明顯與國安法有關。（資料圖片/盧翊銘攝）

多年來，不論回歸前後，不少台灣駐港當局、親台人士、居港台籍人士均會在香港各區舉辦雙十慶祝活動。近日有民間團體指，以往會在酒樓舉辦活動，惟酒樓方面均以限聚令為由取消，認為明顯與《國安法》有關，又質疑酒樓每天營業也有很多不同的人聚集，反問酒樓是否每天也違反限聚令，並擔心酒樓因《港區國安法》設立承受一定壓力。

過往負責招待雙十活動的倫敦大酒樓經理蘇先生接受《香港01》訪問時，多次強調取消宴會的主要原因，是疫情影響，並未有考慮過《港區國安法》的壓力。他說，相關團體以往擺最少70圍，聚集的人數不少，早前已擔心人數太多、風險高，已減少規模，但仍有感染風險，加上限聚令下只能四人一枱，在設宴上有一定難度，「你知啦，咁耐無見會熱情啲，一聚埋會過四個人，好難控制架！」

倫敦大酒樓，其經理蘇先生接受《香港01》訪問時多次強調，取消宴會的主要原因是疫情影響，並未有考慮過《港區國安法》而所受到的壓力。（資料圖片/盧翊銘攝）

他多番強調，安排經過深思及洽談，並未受《國安法》影響而有顧慮，「我唔想再停50幾日啦，我都無生意好頭痛，附近有酒樓都試過大型宴會出事，我唔敢試完後又停仲麻煩，你估我有生意唔想做咩！」他又樂觀說希望疫情過後，主辦人可再度聚餐補祝節慶。

另外，有原定的參加者亦表示，主辦人已取消宴會，又指眾人擔心於飯局內高舉「青天白日滿地紅」旗幟，會比較敏感，在《國安法》一切條文未清晰之前不敢舉行大型活動，「雖然我哋唔係去支持港獨，又唔係搞港獨，但而家乜都唔清晰下的確有擔心，其實政府可唔可以清晰少少講下呢—現在人心惶惶。」又擔心今年取消宴會後，一眾朋友會習慣了不再慶祝，將來再次舉辦有所困難，「好可惜，我都好想去，但疫情加上國安法下人人自危。」

台灣駐港辦事處多年來亦於「雙十節」當日舉辦多場大型活動，據知，今年有別於以往的大排筵席，一切從簡。（資料圖片）

另外，台灣駐港辦事處多年來亦於「雙十節」當日舉辦多場大型活動，據知，今年將有別於以往的大排筵席，會一切從簡、低調進行。有關當局的消息指，疫情加上政局不穩，都影響舉行活動。

過往曾負責接待相關活動的酒店發言人表示，今年受多個方面的影響下，台灣駐港辦事處方面的確已跟酒店洽談慶祝會活動，但至現時仍有不少不明朗因素，未知當日會否如期舉行活動、更改形式還是取消，相信很快會有正式通知。