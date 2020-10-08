印媒刊登台灣「雙十」廣告　中國駐印大使館警告勿違「一中」原則

印度主流報章「印度快報」（Indian Express）、「政治家日報」（The Statesman）周三（7日）刊登全版的「雙十節」廣告，有當地電視台亦播出台灣專題報道。 中國駐印度大使館就此發函警告，要求有關媒體不要違反「一中」原則，並稱「台灣是中國的一部分」。

National Newspapers in India-- Indian Express, Statesman today carried adverts on Taiwan National day. Advert was on @WIONews running a program on Taiwan at 7 pm today. pic.twitter.com/9YpeFB8x8c — Sidhant Sibal (@sidhant) October 7, 2020

綜合台媒報道，受到新冠肺炎疫情影響，台灣駐印度代表處改變每年雙十節前夕舉辦酒會等實體慶祝活動方式，改用刊登報章廣告，印度Zee News電視台亦播放有關台灣的專題報道。

不過，中國駐印度大使館隨後發函，警告在報道提到「台灣國慶」的印度媒體，不要違反「一中」原則，並稱「台灣是中國的一部分」，世上只有一個中國，也不應稱台灣是一個國家及稱呼「台灣地區領導人」為總統，或使用「中華民國」稱呼台灣。

多位印度媒體從業人員事後紛紛在Twitter中張貼中國駐印度大使館給媒體的警告函，並質疑中國駐印度大使館此舉是在「間接威脅報導台灣的印度媒體」。

（中央社）