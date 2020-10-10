印台關係升温　台灣的印度友人為何高調慶祝「雙十節」？

台灣迎來雙十節，而受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，台灣駐印度代表轉變以往線下的慶祝形式，而採與印度電視台合作製播「國慶專題」報道，並於電視台和網路播出，影片中除介紹台灣多項成就外，印度官員及領袖更暢談印台合作。

印度主流報章印度快報（Indian Express）、政治家日報（The Statesman）刊登全版的雙十國慶廣吿，廣吿中預吿Zee News電視台旗下「世界新聞一手掌握」（The World is One News, WION）國際新聞頻道於2020年10月7日19時時首播長達25分鐘的台灣專題報道。（圖源：台灣駐印度台北經濟文化中心官網）

而印度主流報章印度快報（Indian Express）、政治家日報（The Statesman）於2020年10月7日刊登全版的「雙十國慶」廣吿，廣吿中還預吿Zee News電視台旗下「世界新聞一手掌握」（The World is One News, WION）國際新聞頻道於10月7日19時播出台灣專題報道。

在長達25分鐘的影片中，可以發現印媒對於台灣民主體制的肯定，包括印度和台灣共享自由、民主、法治和人權等共同價值，同時認為印度和台灣能夠在經貿、教育、科技和文化等多個領域進行深度的合作和交流。此外，在新冠肺炎的疫情影響下，印度認為台灣除了是防疫模範生之外，同時也是優秀的防疫夥伴，並期許未來台灣能提供更多的防疫經驗供印度參考。

不過在印度和台灣合作的宣傳影片中，其實可以發現「夾帶私貨」的痕迹，例如影片中屢次將台灣視為國家的說法，而這便引來北京的關切。

中國駐印度大使館發函警吿印度媒體，不要違反「一個中國」原則，並重申台灣是中國的一部分，世上只有一個中國，印度媒體不應稱台灣是一個國家，或使用「中華民國」稱呼台灣。

隨後，印度Zee News電視台特派記者Sidhant Sibal、獨立記者兼節目主持人Aditya Raj Kaul等多名媒體從業人員，紛紛在推特（Twitter）回應上述警吿，質疑中國駐印度大使館是在威脅印度媒體。而這樣的舉動也恐進一步引發中印民間的對立情緒。

此外，先前該電視台對於台灣做為抗疫模範生卻無法加入世界衛生組織（WHO）也曾是該媒體刻意炒作的話題，最終遭中國駐印度大使館的警吿。

據此前報道，「世界新聞一手掌握」（The World is One News，WION）國際新聞頻道，曾於2020年3月31日發布一則評論節目，主題是關於台灣、中國大陸、世衛的三角關係。

主播在節目一開始就指出，正當全球200多個國家與致命新冠肺炎病毒戰鬥時，台灣是成功控制疫情的案例之一，並表示全球許多國家讚揚台灣控制疫情的成就，世界衛生組織卻拒絕承認台灣的努力與成就。

主播話鋒一轉，將原因導向一中原則，宣稱主要是因中國宣稱台灣是中國的一省，「且有錢有肌肉（強權）」，不斷阻擋台灣參與各種國際組織與平台。而在3月31日該評論節目播出之前，中國駐印度大使館3月30日晚間即曾發出聲明，猛烈批評印度媒體報道台灣要求加入世衛一事。

而印媒和台灣官方合作製作宣傳片大肆慶祝「雙十」的背後原因主要可能有三點。

據公開資料顯示，Zee News媒體集團是執政的印度人民黨（BJP）國會上院議員錢德拉（Subhash Chandra）所經營，是印度最大媒體集團之一，具有一定的社會影響力。而Zee News以宣傳片支持台灣的方式，除了配合官方的政治立場和態度之外，在中印關係不斷惡化、印度民間的「反中情緒」不斷升高的趨勢下，借打「台灣牌」挑動兩岸的敏感神經，還有着重收視率的考量。

此外，如影片中所述，在蔡英文政府大力推動「新南向政策」的情況下，以及印度政府有意投身「非紅產業鏈」的情況下，未來印度和台灣可望達成深度的產業互補和合作。

印度科技部國際合作司司長席瓦吉（Chardaram Sivaji）在訪談中提到印度與台灣在資工、通訊、半導體、電子、人工智慧和再生能源多項關鍵科技領域的合作。此外，由於台灣在電子領域和晶圓製造和代工方面有產業優勢，印度在斷絕對中國大陸的依賴後，急需和台灣達成產業合作。

另外，在中美貿易戰下，印台關係也有新契機，因為台灣生產的晶片無法賣到中國大陸，必須尋求新市場，而印度有望成為全球第三大市場，且印度正在尋求晶片製造的投資，如果台灣能針對印度所需在印度設廠製造，將對雙方都有利。

不過如果從台灣「新南向」政策的數據來看，或許談印台經濟合作仍「言之過早」。從數據上來看，2012年到2019年，台灣到印度的投資金額僅有668,720,000美元，處於第七名，而位居首位的是新加坡，投資金額高達8,294,964,000美元，第二名則是越南，金額達7,505,802,000美元。

從數據的解讀可以看出，以往印台經濟合作並沒有形成氣候，而未來即便印台官方有意推動雙邊經濟合作，在印度號稱有廣大的內需市場的前提下，對台商可以形成一定程度的誘因，但「錢進」印度對於「人生地不熟」的台商同樣存在高風險。

隨着中印關係在邊境問題的不斷惡化，也意外地讓印台關係不斷升温而達成歷史新高點，再次印證「敵人的敵人就是朋友」的道理，不過究竟印台關係能給予台灣何種實質利益，或許台灣自身得先搞清楚才是。