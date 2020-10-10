中國駐印度使館外現賀台「雙十」海報　署名為印執政黨發言人

中印關係因邊境局勢風起雲湧之際，近日再因中國駐印度大使館警告印度媒體，報道台灣時應遵守「一個中國」原則，引起印度輿論反彈。有當地記者周六（10日）發現，中國大使館所在的使館區，貼着許多祝賀台灣「雙十」、印着青天白日滿地紅旗的海報。

印度獨立記者考爾（Aditya Raj Kaul）當日凌晨在Twitter上傳影片及照片，並發文稱中國駐新德里大使館外的路燈柱和路樹上貼着「雙十」相關海報，署名是執政印度人民黨（BJP）的發言人巴加（Tajinder Pal Singh Bagga）。

More photographs of posters outside Embassy of People’s Republic of #China in New Delhi, India wishing #Taiwan a Happy National Day. This is a diplomatic area in Central Delhi. Indian social media has been flooded with good wishes for Taiwan and anger for Xi Jinping and China. pic.twitter.com/lWCiAn4n0h — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) October 9, 2020

考爾及後在另一貼文中表示，海報位於新德里市中心的使館區，且當地社交媒體上到處充斥祝賀台灣、並對中國憤怒的聲音。他續指，該局面對中國而言非常「難堪」，又提及中國大使館位於和平大道（Shantipath）上，而許多人主張把其更名為達賴喇嘛大道（Dalai Lama Path）。

中國大使館日前發函警告刊登「雙十」及台灣相關消息的印度媒體須遵守「一個中國」原則，印度外交部發言人斯里瓦斯塔瓦（Anurag Srivastava）周四（8日）對此回應，強調印度媒體可報道他們認為合適的議題。

（中央社）