中國駐印度使館外現賀台「雙十」海報　署名為印執政黨發言人

台灣新聞
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中印關係因邊境局勢風起雲湧之際，近日再因中國駐印度大使館警告印度媒體，報道台灣時應遵守「一個中國」原則，引起印度輿論反彈。有當地記者周六（10日）發現，中國大使館所在的使館區，貼着許多祝賀台灣「雙十」、印着青天白日滿地紅旗的海報。
印度獨立記者考爾（Aditya Raj Kaul）當日凌晨在Twitter上傳影片及照片，並發文稱中國駐新德里大使館外的路燈柱和路樹上貼着「雙十」相關海報，署名是執政印度人民黨（BJP）的發言人巴加（Tajinder Pal Singh Bagga）。
考爾及後在另一貼文中表示，海報位於新德里市中心的使館區，且當地社交媒體上到處充斥祝賀台灣、並對中國憤怒的聲音。他續指，該局面對中國而言非常「難堪」，又提及中國大使館位於和平大道（Shantipath）上，而許多人主張把其更名為達賴喇嘛大道（Dalai Lama Path）。
中國大使館日前發函警告刊登「雙十」及台灣相關消息的印度媒體須遵守「一個中國」原則，印度外交部發言人斯里瓦斯塔瓦（Anurag Srivastava）周四（8日）對此回應，強調印度媒體可報道他們認為合適的議題。
（中央社）
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