洪秀柱：國民黨不捍衛五權憲法「沒骨氣」　不想回來執政嗎？

國民黨全代會今日（6日）登場，前國民黨主席洪秀柱在會場外接受傳媒訪問，針對廢考監（廢除考試院和監察院）議題，她表示，國民黨不捍衛五權憲法，「因人廢院」、因噎廢食，國民黨不想回來執政嗎？

洪秀柱批評國民黨不捍衛五權憲法「沒骨氣」。（中央社）

五權憲法亦即五院制，是由孙中山創立的憲制理論，基於三民主義理論，和三權分立不同，在於行政權、立法權、司法權之外，還設有考試權及監察權。

洪秀柱表示，「護憲保台」是要堅守五權憲法，「刪掉考試院和監察院並不是改變五權」的說法很荒唐。她又稱，如果是因為監察委員亂七八糟、提名不好，是因為「人」才要廢「院」，「你國民黨不想回來執政？」

洪秀柱續指，如果是因為「人」，最要廢的是總統府，因為「蔡英文搞得亂七八糟」；第二要廢行政院；再來要廢大法官，因為大法官全部都是（親綠），《不當黨產條例》還合憲；還要廢司法院，司法完全不獨立、司法不公。

洪秀柱出席國民黨全代會，在會場外接受採訪。（屈彥辰攝）

洪秀柱說，全部「因人廢院」、因噎廢食是不對的，「跟西方不一樣的、很重要的五權憲法，卻要變三權、要學西方？」又指文官制度會全部被破壞。

呼籲堅守五權憲法 不隨民意逐流

她批評，國民黨這麼沒有骨氣，認為不可能重返執政嗎？五權憲法是國民黨的核心價值，沒有思想、沒有信仰就沒有力量，那是國民黨的信仰，所以必須要堅守，而不是隨民意逐流，民意往東、民意往西，國民黨沒有自己的堅定立場不能夠長久。

稍早前報道，洪秀柱下午將針對黨內兩岸論述領銜提出「護憲保台決議文」臨時提案，主張國民黨應對外宣示清楚反共、反台獨的路線，且為重建黨員對三民主義、五權憲法核心理念與信仰，國民黨應成立中央宣講團，進行組訓、宣傳與行動。

決議文表示，為謀中華民國長治久安，維護國民黨創黨建國成果，以無愧於先賢先烈犧牲奉獻，因此捍衛以三民主義、五權分立為本的中華民國憲法。憲法為國家根本大法，今日台獨勢力毀憲亂政，亟欲制定新憲法、成立新國家，狼子野心，毫不遮掩；瓦解中華民國之意圖，昭然若揭。

消息指前立法院長王金平將率130多人赴廈門出席海峽論壇，但未獲王金平幕僚證實。（中央社）

針對近期前立法院長王金平傳出可能帶團赴大陸參加海峽論壇，洪秀柱是否會同行？洪秀柱表示，她不會去海峽論壇，她現在去「很奇怪」，又指她當主席任內有去，當副主席的時候也有去。

洪秀柱說，海峽論壇完全偏向民間交流，陸委會講《反滲透法》，但大陸任何一個活動都有黨政的意志在裏面，包括國台辦，「那都不要來往？」她呼籲陸委會不要那麼「假仙」（指「假惺惺」），就直接講「不准來往」，回到過去台灣戒嚴時期的「三不」，不通郵、不通商、不通婚，「甚麼都不要通好了」，而不是「掛羊頭賣狗肉」地說要和平、要坐下來談、不設前提地談。