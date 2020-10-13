台學者趙春山：北京要看到蔡英文雙十談話的「弦外之音」

10月10日，蔡英文發表雙十談話。蔡英文在演說中提到「台海和平是兩岸彼此共同責任」、「在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話」等言論，被解讀是近年來最「軟」的一次對陸喊話。 對此，台灣淡江大學大陸研究所榮譽教授、亞太和平研究基金會首席顧問趙春山認為，蔡英文已釋出最大的善意，希望大陸看得懂，也認真體會蔡英文的弦外之音。

趙春山認為，蔡英文在雙十談話中有表現出對大陸的善意。（楊家鑫／多維新聞）

趙春山認為蔡英文的談話是對兩岸政策的一個轉折。他表示，包括疫情、中印衝突、中美衝突等等外部形勢嚴峻，台灣必須考慮在主權與民主之下，不能夠讓別人覺得台灣的命運掌握在別人手上，因此蔡英文希望把兩岸關係掌握在自己手上、以及兩岸領導人手上。

不過，要掌握兩岸，不是蔡英文單方面說了算，要處理兩岸問題必須兩岸共同來面對。趙春山認為，受到外部形勢的影響，蔡英文體會到要找出兩岸解決之道，必須要通過兩岸對話，以共同找出解決辦法。

他強調，在雙十談話中，蔡英文沒有突出台美近來的重大發展，並引用習近平在聯合國視訊演說中提及的「中國永遠不稱霸，不擴張，不謀求勢力範圍」的說法，這就是改變的開始，特別是很多國家現在都有很強的反中氛圍，就像特朗普（Donald Trump）積極在打「反中牌」，但蔡英文的言論則有非比尋常的意義，跟美國的反中氛圍不太一樣。

趙春山說，希望中國大陸不要用慣性思維來處理變動形式下的兩岸關係，加上國際形勢也在變化，台海關係在變動形勢中要有新思維。如果中國大陸堅持和平統一發展的道路，就應該要用新思維，去看待蔡英文的雙十講話。

國台辦發言人朱鳳蓮表示，唯有回到九二共識兩岸才有對話可能。（中央社）

他特別指出，蔡英文談話中的一個重大變化，就是從台美關係進步到跨出兩岸穩健一步。此前，台外交部長吳釗燮表示不尋求與美國建立全面性外交關係，跟蔡英文的談話連起來看，吳釗燮就是反應了蔡英文的意見，而不是反應美國的意見。

趙春山認為，依照常理，美國現在打的是「反中牌」、特朗普選舉仍居於劣勢，若是美國給台灣壓力，應會希望蔡英文更反中。但蔡英文的談話基調不是如此，這是蔡政府自己的判斷。

他說，蔡英文看到兩岸情勢的惡劣、險峻，所以自行調整戰略，不希望兩岸演變成一發不可收拾。這已經是蔡英文第二任，她不希望兩岸關係留給下一任領導人的是一個燙手山芋。

（中評社）