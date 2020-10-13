台外交部：台諜案是大陸誣陷栽贓　台外交部沒有李雲鵬這個人

央視昨天（12日）繼續公布大陸國安單位破獲台灣間諜案，昨天主角是自稱曾任民進黨前主席卓榮泰助理的鄭宇欽，央視指他在捷克居住期間，受到台灣駐捷克代表李雲鵬指使，從事對大陸的情報工作。 繼卓榮泰昨晚回應稱「無此助理、不識此人」後，台灣外交部歐洲司司長姜森今天（14日）表示，外交部沒有李雲鵬這個人，駐捷克代表也沒有一任叫李雲鵬，「這個案子是誣陷、栽贓，陸方公布的資料有很多具體事實錯誤，中國當局對鄭宇欽的指控是刻意捏造、別有企圖」。

姜森表示，此案基本上就是誣陷栽贓，中國目前所公布資料當中，有許多具體事實錯誤。鄭宇欽不是捷克查理大學的教授，且2005年到2018年旅居捷克時，也經常公開推廣中國一帶一路、推動中國與捷克的關係；此外，「我們並沒有李雲鵬這個人做駐捷克代表」。

姜森說，中國媒體報道稱台灣方面因素造成中國捷克關係不合，但其實中國最近的行為，包括戰狼外交言語、霸凌動作，才是引起捷克社會內部不滿的因素。

捷克《簡明新聞》稱，鄭宇欽在當地開設「中歐政治經濟研究所」，主辦一帶一路等主題的活動。（「中歐政治經濟研究所」網站截圖）

查理大學政治學研究所所長Petr Juptner表示，數年前就曾有學校職員建議鄭宇欽不該將他的活動與學校有連結，但當時研究所並未對鄭多加懷疑，因為鄭來自台灣，並自稱與台灣駐捷克代表處有來往。

《簡明新聞》指出，鄭宇欽最初是在查理大學攻讀博士學位，自2006年開始一直在政治學研究​​所進修，然而2014年屆滿修業年限仍未取得學位畢業，2016年成立名為「中歐政治經濟研究所」的私人機構。查理大學哲學系教授洛莫瓦（Olga Lomová）認為，鄭宇欽是可信賴機構的負責人，向中國學生收取進修學費，也認真地在台灣報紙上發表中國一帶一路計劃的相關文章。

報道背景提及，鄭宇欽與查理大學社科院（FSV UK）曾於2012年簽約，鄭承諾招募學生到查理大學學習，一名學生抽成一學年學費的10％，約600歐元。根據報道，自2012年以來，鄭為該大學提供約30名學生。該協議為一年期，2015、2016年也曾簽訂，協議到期後雙方發生法律糾紛，校方認為鄭未經同意濫用校名招攬學生。

（綜合報道）