新冠肺炎｜台灣加入全球採購疫苗平台　衛福部：不選擇大陸製疫苗

世界衛生組織(WHO)9月25日證實,已與台灣簽署新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的COVAX全球疫苗機制。台灣衛福部長陳時中表示,預計10月初會付訂金,他強調不會選擇大陸製的新冠肺炎疫苗。

目前共159個國家或經濟體加入全球採購疫苗平台COVAX。(資料圖片/AP)

COVAX是新冠肺炎防治工具加速取得機制(Access to COVID-19 Tools Accelerator)之下負責疫苗的單位,由全球疫苗與預防注射聯盟(Global Alliance for Vaccines and Immunisation,GAVI)、流行病防範創新聯盟(Coalition for Epidemic Preparedness Innovations,CEPI)及世界衛生組織共同主導,旨在加速推動COVID-19疫苗的研發和生產,並確保世界各國可公平取得疫苗。

世衛總幹事高級顧問艾爾沃德表示,目前共159個國家或經濟體加入平台,包括並非世衛成員的台灣。世衛並正與大陸磋商,在疫苗供應平台中扮演的角色,大陸可能會為平台供應疫苗。

陳時中(右)25日在立法院接受立委質詢時表示,9月18日已與新冠肺炎疫苗全球取得機制(COVAX)簽約,預計10月初會付訂金。(中央社)

陳時中25日在立法院接受立委質詢時表示,9月18日已與COVAX簽約,預計10月初會付訂金。他表示,COVAX平台政治力干預不多,有信心獲得公平分配,且台灣也確定在COVAX平台上不選擇中國大陸製的新冠肺炎疫苗。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥同日表示,傳染病防疫諮詢委員會7月已排定優先接種對象,優先順序和流感疫苗類似,包括醫事人員、65歲以上高齡者及50歲以上慢性病患者等,目標是讓全台60%人口、約1358萬人都能接種新冠肺炎疫苗。

莊人祥指出,COVAX合作主要分為2種方案,一是承諾採購,由COVAX分配疫苗,另一種則是選擇性採購,台灣9月18日已和COVAX簽約,並選擇「選擇性採購」方案,在疫苗選擇上有較大的主動權,但訂金、數量等詳細簽約內容,暫時不便多談。

莊人祥透露,整個簽約過程特別找了律師協助,但因部分內容還未定案,加上目前全球只有9支候選疫苗進入第三期臨床試驗,也都還沒有結果,疫苗安全性、有效性仍有待進一步證實及掌握。

至於台灣自身研發疫苗的進度,陳時中說,台灣有三家業者向衛福部申請新冠肺炎疫苗臨床試驗,都已獲通過,本周都會進入第一期臨床試驗,但具體狀況要看實驗反應,時間沒有辦法完全掌握。

大陸研發疫苗方面,科技部社會發展科技司司長吳遠彬25日指出,11款由中國大陸研發的新冠肺炎疫苗現時已進入臨床實驗階段,其中4款進入三期臨床試驗,預計新冠疫苗於今年年底年產能達6.1億劑,明年年產可達到10億劑以上。

(綜合報道)