新冠肺炎｜台灣加入全球採購疫苗平台　衛福部：不選擇大陸製疫苗

世界衛生組織（WHO）9月25日證實，已與台灣簽署新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的COVAX全球疫苗機制。台灣衛福部長陳時中表示，預計10月初會付訂金，他強調不會選擇大陸製的新冠肺炎疫苗。

目前共159個國家或經濟體加入全球採購疫苗平台COVAX。（資料圖片/AP）

COVAX是新冠肺炎防治工具加速取得機制（Access to COVID-19 Tools Accelerator）之下負責疫苗的單位，由全球疫苗與預防注射聯盟（Global Alliance for Vaccines and Immunisation，GAVI）、流行病防範創新聯盟（Coalition for Epidemic Preparedness Innovations，CEPI）及世界衛生組織共同主導，旨在加速推動COVID-19疫苗的研發和生產，並確保世界各國可公平取得疫苗。

世衛總幹事高級顧問艾爾沃德表示，目前共159個國家或經濟體加入平台，包括並非世衛成員的台灣。世衛並正與大陸磋商，在疫苗供應平台中扮演的角色，大陸可能會為平台供應疫苗。

陳時中（右）25日在立法院接受立委質詢時表示，9月18日已與新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）簽約，預計10月初會付訂金。（中央社）

陳時中25日在立法院接受立委質詢時表示，9月18日已與COVAX簽約，預計10月初會付訂金。他表示，COVAX平台政治力干預不多，有信心獲得公平分配，且台灣也確定在COVAX平台上不選擇中國大陸製的新冠肺炎疫苗。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥同日表示，傳染病防疫諮詢委員會7月已排定優先接種對象，優先順序和流感疫苗類似，包括醫事人員、65歲以上高齡者及50歲以上慢性病患者等，目標是讓全台60%人口、約1358萬人都能接種新冠肺炎疫苗。

莊人祥指出，COVAX合作主要分為2種方案，一是承諾採購，由COVAX分配疫苗，另一種則是選擇性採購，台灣9月18日已和COVAX簽約，並選擇「選擇性採購」方案，在疫苗選擇上有較大的主動權，但訂金、數量等詳細簽約內容，暫時不便多談。

莊人祥透露，整個簽約過程特別找了律師協助，但因部分內容還未定案，加上目前全球只有9支候選疫苗進入第三期臨床試驗，也都還沒有結果，疫苗安全性、有效性仍有待進一步證實及掌握。

至於台灣自身研發疫苗的進度，陳時中說，台灣有三家業者向衛福部申請新冠肺炎疫苗臨床試驗，都已獲通過，本周都會進入第一期臨床試驗，但具體狀況要看實驗反應，時間沒有辦法完全掌握。

大陸研發疫苗方面，科技部社會發展科技司司長吳遠彬25日指出，11款由中國大陸研發的新冠肺炎疫苗現時已進入臨床實驗階段，其中4款進入三期臨床試驗，預計新冠疫苗於今年年底年產能達6.1億劑，明年年產可達到10億劑以上。

（綜合報道）