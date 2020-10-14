兩岸航班乘客須提供核酸檢測證明　國台辦：對民眾生命安全負責

中國民航總局早前宣布，自10月12日起，搭乘兩岸航班離開或抵達大陸的旅客，將於登機前嚴格查驗72小時內核酸檢測陰性報告。有台灣傳媒擔心，台灣核酸檢測費用高達1800元人民幣左右（約合2013港元），這一措施可能會對赴陸台灣學生造成一定負擔。 對此，國台辦發言人朱鳳蓮今日（14日）在例行記者會上回應稱，這是對兩岸旅客、機組人員和兩岸廣大民眾生命安全和健康福祉的高度重視、高度負責任而採取的風險防範措施。

國台辦發言人朱鳳蓮。（資料圖片）

朱鳳蓮表示，希望往來兩岸的有關人員和相關航空公司能夠給予理解和配合，共同做好疫情防控工作。

她指出，對於台灣青年，大陸始終都是熱忱歡迎並且堅定支持台灣青年來大陸分享機遇、尋求發展、實現夢想。只是在現在全球新冠肺炎疫情還沒有得到有效控制的情況之下，為了確保兩岸民眾的生命安全，大陸採取相關防疫措施。希望得到青年朋友們的理解和配合，這樣既是為自己的安全和健康着想，也是對兩岸民眾生命安全高度負責任的態度。

她進一步指出，8月中下旬以來，大陸出現4宗從台灣輸入性確診病例，反映台灣疫情防控存在漏洞。目前台灣還有多少實際感染者情況未明，應當引起台民眾重視，防止疫情反彈。民進黨當局應當採取負責任的疫情防控措施，阻斷病毒傳播鏈，切實保障民眾生命安全和健康福祉。

（央視）