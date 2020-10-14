江啟臣：民進黨削弱傳媒監督權　引發民主倒退

台灣通傳會（NCC）即將在10月26日，針對台灣中天電視申請換發衛星廣播電視事業執照，召開聽證會。國民黨主席江啟臣指，這場史無前例的聽證會，不但將決定頻道的去留，以及傳媒工作者的生計，更將決定是否引發傳媒機構的寒蟬效應，導致削弱傳媒監督權的「民主倒退」。

國民黨今日（14日）召開中常會，黨主席江啟臣循例於會前發表主席談話。他表示，台南鐵路地下化的拆遷工程強勢進行，禮納里部落永久屋拆除問題引發陳情自焚；台演藝人員在Facebook祝賀「雙十」，竟然遭到民進黨側翼圍攻；爭議許久的瘦肉精豬肉，更在未經溝通討論，以行政命令強勢開放。上述每一個單一事件，都堆疊、累積出民進黨執政的傲慢與粗暴，更凸顯出在野制衡與媒體監督的重要性。

NCC已多次因報道內容問題對中天新聞裁罰。 （中天新聞節目截圖）

江啟臣強調，中天電視與民進黨政府意見相左的立場鮮明，NCC竟為了廣電審查首度召開聽證會，量身打造、未審先決的意味濃厚，令人擔憂NCC早已有所定見。他抨擊，NCC無力做好媒體管理工作，早就為台人所詬病，直接針對強力批評執政當局的傳媒機構開刀，不但扼傷NCC公信力，更是對於第四權的強力傷害。未來媒體恐將忌憚於換照審查，無法發揮應有的監督力量。

江啟臣說，國民黨在此呼籲，對於政治可以有不同的立場，但對於新聞自由人們都應該共同起身捍衛，因為這是中華民國的民主憲政價值，也是國民黨的堅持。在NCC做出決定之前，國民黨仍要再次呼籲NCC，應該維護獨立單位的超然與公正，拒絕執政黨黑手深入NCC，做出合理的裁決，維護新聞自由的報道環境。