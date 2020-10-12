國民黨幹部呼籲考慮改黨名「去中」　江啟臣：不在議程中

國民黨立院黨團總召林為洲在10月10日雙十慶典當天表示，國民黨應對考慮把「中國國民黨」的名字裡的「中國」拿掉，引發國民黨「去中」議論。 對此，國民黨主席江啟臣10月11日表示，他接任黨主席後，推動黨務改革，不論是改革委員會或9月6日全代會，改名議題都不在議程中。

林為洲發文表示，國民黨認定的「中國」，當然是指「中華民國」，但容易與對岸「中華人民共和國」混淆；國民黨改革的第一步，應該是沒有不能談、不能討論的​​議題，包容多元、務實面對問題，才有可能獲得有價值的答案。

林為洲除立委身分外，另擔任國民黨政策會執行長，身分敏感。台媒《中時新聞網》10月12日報道，在林為洲拋出言論不久後，立刻遭到同黨立委在黨團群組內質疑，林為洲的立場是否代表國民黨中央的立場，或是與國民黨主席江啟臣「唱雙簧」？

對此，江啟臣10月11日出席活動時，立即出面滅火，表示他接任黨主席後，推動黨務改革，不論是改革委員會或9月6日全代會，改名議題都不在議程中。

江啟臣強調，現階段對國民黨來說，最重要的議題以及黨內最大的共識應該是監督民進黨、制衡一黨獨大，這是國民黨目前最該做的事情，此外，還有很多民眾關心的議題，包括瘦肉精美豬、國家安全、台海情勢等，這些是國民黨目前應該要有更多專注的議題。

江啟臣說，國民黨從創黨迄今126年，早期的名稱曾經調整，但這不影響目前國民黨作為在野黨應該扮演的角色，也不是目前國民黨改革議程中的議題。