涉論文抄襲碩士學位遭正式取消　國民黨議員李眉蓁斥「政治追殺」

今年6月在高雄市長補選中敗陣的國民黨高雄市議員李眉蓁，因選舉期間被控碩士論文涉抄襲，而遭國立中山大學調查。中山大學社科院日前召開二次審定會，認定抄襲情節嚴重、抄襲案成立，依學位授予相關規定，將報請學校撤銷李眉蓁碩士學位。 據多間台媒今日（13日）報道，校方已正式行文教育部等相關單位，確定撤銷李眉蓁碩士學位。

國立中山大學行文相關單位，確定撤銷李眉蓁學位。（網上圖片）

對於學位遭撤銷一事，李眉蓁今天指出，還沒收到這項通知，但她認為學校應該是獨立單位，校長應該是保護教授、學生，卻因為政治追殺人，讓她覺得很失望。她又指，學校在事件中的表現和態度，像是跟隨政治起舞，學術界不應該是這樣。

李眉蓁論文涉抄襲風波回顧：

今年7月20日，台灣促轉會前副研究員吳佩蓉揭露，李眉蓁於2008年7月所發表的碩士學位論文，其中4頁一字不漏抄襲自現任僑委會委員長童振源2005年5月發表於政治大學《中國大陸研究中心通訊》的文章〈兩岸政經互動〉。李眉蓁當時表示，為碩士論文部分內容可能未標注參考章節道歉。

李眉蓁今年6月在高雄市長補選中敗陣，在選舉期間還被控論文抄襲。（資料圖片）

7月22日，台媒《鏡週刊》再經比對發現，李眉蓁整本論文有96%內容抄襲自台北大學雷政儒於2000年發表的碩士學位論文《兩岸經貿互動與台商投資之演變分析》。李眉蓁首次為此召開記者會，痛批現任總統蔡英文的博士論文才是滿天疑雲，檢驗論文應一視同仁，「如果蔡總統回應」，她也會按照她的標準回應。

7月23日，李眉蓁二次召開記者會，宣布放棄碩士學位，為碩士學位論文爭議造成母校等人的傷害再度道歉。7月24日，中山大學召開審定委員會初步認為李眉蓁論文內容「與他人著作高度相似」。

7月25日，李眉蓁在競選總部成立大會上表示，她的道歉是作為母親需向子女以身作則知錯能改的家教：「你們想錯了，我只是想到自己是個媽媽，不要小孩以後做錯事硬拗，希望小孩以後知錯能改，所以必須以身作則」，但又稱此事為民進黨意圖打掉她的「清新形象」。

8月19日，中山大學公布，經校外3名專業人士審查、校內兩次審定會，由社會科學院投票，全數同意李眉蓁學生論文抄襲情節嚴重，依學位授予之相關規定，決議撤銷李眉蓁的碩士學位。

（綜合報道）