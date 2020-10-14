【鈕承澤性侵案】一審判囚4年　鈕承澤二審否認性侵　作無罪答辯

台灣知名導演「豆導」鈕承澤被控性侵電影劇組女工作人員，早前一審遭判囚4年。經上訴，二審周三（14日）開庭，鈕承澤庭上否認性侵，作無罪答辯。

案件於台灣高等法院二審審理，周三第二次開庭，原擬傳喚證人詰問，惟證人未出庭，預計下次開庭續傳喚證人。至於否認性侵的鈕承澤庭外面對媒體提問時，則選擇低調不回應。

鈕承澤進入法庭前雙手合十。 （ETtoday）

鈕承澤被控2018年10月間認識剛加入劇組的被害女子，之後於同年11月23日要求劇組林姓主管帶她到自己住處參加私人聚會。當晚9時許，為製造鈕承澤與被害女子獨處機會，林姓主管獨自離開，鈕見屋內僅剩他們二人，於是在聊天後乘機性侵得逞。

鈕承澤一審期間辯稱，他以為受害者對自己有好感，並無違反對方意願，不過法官經訊問女方友人、劇組人員等，認定雙方案發前並沒存在任何男女好感情愫，且鈕知道對方當日與平時無異，不可能誤認其對他有好感，加上受害者當日以緊閉雙唇、閃躲、推阻等方式拒絕，可見鈕承澤的辯解與事實不符，不足採信。另鈕男辯稱自己當晚酒醉「斷片」，法官亦不予採信。

鈕承澤曾執導多部著名作品，獲得國際獎項肯定。（視覺中國）

一審合議庭指，鈕承澤身為知名導演卻利用媒體形塑與受害者存有男女情愫，且試圖借和解書內容暗指女方案發時主動獻身，欠缺性別平權意識，難認有悔悟之心。最終，一審於今年4月宣判，考量鈕承澤尚有母親需撫養，且已與受害者達成和解等因素，判其有期徒刑4年。

（中央社）