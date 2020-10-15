IMF網頁標示台灣為「中國台灣省」　台外交部轟「不當貶損」

國際貨幣基金（IMF）在其「數據地圖」（DataMapper）網頁稱台灣為「中國台灣省」（Taiwan Province of China），引發台灣方面的不滿。台外交部發言人歐江安周三（14日）晚間表示，外交部已指示台灣駐美國代表處交涉，呼籲IMF秉持專業中立，立即更正。

台外交部發言人歐江安批評，包括IMF在內的聯合國專門機構及相關組織，在中國壓力之下，長期以不當名稱貶損台灣，台灣表達強力的遺憾與不滿。 （屈彥辰／多維新聞）

歐江安周四（15日）在例行記者會上表示，外交部肯定IMF在數據地圖將台灣的數據資料與中國分開列示，符合兩岸互不隸屬現狀。但IMF在相關圖表中不當稱台灣為「中國台灣省」，外交部對此表示高度遺憾。

她還說，外交部呼籲IMF秉持專業中立，立即更正，並已指示台灣駐美代表處與IMF交涉，表達台灣的嚴正立場。

歐江安又炮轟，包括IMF在內的聯合國專門機構及相關組織，在中國壓力之下，長期以不當名稱貶損台灣。台灣表達強烈遺憾與不滿。她強調，除了繼續向聯合國體系及相關專門機構抗議，要求更正之外，台灣將持續爭取更多國際支持，共同敦促聯合國體系更正貶損台灣的不當行為。

另外，台灣外交部於周三晚間舉行「非政府組織國際事務會成立20周年茶會」，台外交部長吳釗燮致辭表示，台灣的外交環境特殊，但不論在醫療、性別平權或人道救援，非政府組織多年來在國際間發揮台灣的暖實力與影響力，甚至如台灣與索馬里蘭的關係所示，可扮演外交重要橋樑。聖克里斯多福及尼維斯駐台大使暨駐台使節團團長哈菁絲（Jasmine Elise Huggins）亦有出席茶會，致辭高度肯定台灣NGO對國際社會的長遠貢獻。

此外，為增進印太國家在營業秘密保護及數位侵權防制的能量，台灣外交部、台灣法務部高等檢察署、美國在台協會台北辦事處（AIT）、日本台灣交流協會及經濟部智慧財產局於10月15日至16日在台北合辦「2020年全球合作暨訓練架構（GCTF）：營業秘密保護及數位侵權防制視訊研討會」，台外交部政務次長田中光、台法務部政務次長蔡碧仲、AIT處長酈英傑（Brent Christensen）、日本台灣交流協會代理代表橫地晃（Akira Yokochi）皆出席開幕典禮並致辭。

田中光致辭時表示，智慧財產是各國經濟成長和競爭力的核心，尤其在全球5G競賽、數位轉型及貿易競爭形勢下，新型商業間諜及資安威脅將不斷浮現，各國應攜手合作，共同保護營業秘密並打擊數位侵權。