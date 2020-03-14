聯合國女性領導人地圖未見台灣　台總統府：換副眼鏡

聯合國婦女署（UN Women）與國會聯盟（IPU）日前公布全球婦女參政地圖，台灣與中國大陸被視為一體，也未被列為女性領政的國家之一，台灣政府對此強烈不滿。台外交部在周五（13日）指出，台駐紐約辦事處在第一時間已向聯合國婦女署表達最嚴正的抗議；台總統府發言人也在官方Twitter上向聯合國婦女署喊話，「換副新眼鏡」、「多點勇氣」。

台總統府發言人的官方推特重繪了聯合國的女性參政地圖，把全球「20」個由女性領政的國家改為「21」，並特別標示出台灣和中華民國國旗。（Twitter@Taiwan Presidential Office Spokesperson）

由聯合國婦女署發布的全球女性參政地圖，列出全球各國的內閣及國會女性佔比，台灣由於被視為中國大陸的一部分，在地圖上的顏色標示屬於女性參政佔比低於25％的紅色；另外在全球20名由女性擔任政府領導人的國家圖表中，也未見台灣身影。對此，台外交部表達了強烈不滿和抗議，指台駐紐約辦事處在第一時間已向聯合國婦女署表達最嚴正的抗議。

台外交部強調，台灣在性別平權的優異表現有目共睹。蔡英文剛在2020年1月以台灣選舉史上最高票連任成功；此外，台灣女性國會議員比例高居亞洲之冠，這些都是具體例證。

台外交部表示，台灣將持續密切注意後續發展，並呼籲國際社會共同呼籲、敦促聯合國秉持專業，正視並尊重台灣與中國大陸互不隸屬，以及兩岸屬於兩個截然不同的政治體制的客觀事實。

蔡英文今年1月以台灣選舉史上最高票連任成功。 （AP）

為表示抗議，台總統府發言人更重製一張全球女性參政地圖發表在Twitter上。新的圖表中，全球20個由女性擔任政府領導人的國家被改為21個，地圖上也增加了台灣和青天白日滿地紅旗幟的標示。

台總統府發言人在Twitter上說，如果聯合國真的想要在全球推動女性賦權，可以做兩件事。第一是換副新的眼鏡，擺脱偏見；第二是要有更多勇氣，面對現實和承認台灣有位廣受欽佩的總統蔡英文。