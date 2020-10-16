【台海局勢】陳水扁：中共若武力犯台是向美國宣戰

近來兩岸關係緊張，台灣前總統陳水扁周四（15日）晚間透過媒體群組上傳一段自錄影片，剖析自己對台海局勢的看法。 他認為，兩岸局勢緊張跟台灣現任總統蔡英文沒關係，更大程度是因為中美自貿易戰以來的對抗升温；而中共說要打台灣，也並非現在才開始。陳水扁說，「他可以拿台灣不代表他一定會打台灣，因為這不是在打台灣，這是在向美國宣戰」，台灣不見，不符合美國國家安全利益。

陳水扁認為，兩岸局勢緊張跟蔡英文沒關係，更大程度是因為中美自貿易戰以來的對抗升温。（Facebook）

陳水扁表示，美國自從共和黨的特朗普（Donald Trump）上台以後，美中的對抗自所謂的貿易大戰搞到現在，一直沒辦法收拾，而這筆帳絕對不能算在蔡英文身上。

陳水扁又指，中共揚言武力犯台並非現在才開始，中共可以拿台灣不代表一定會打台灣，因為這不是在打台灣而已，而是在向美國宣戰，台灣若不見，不符合美國國家安全利益，所以不是說台灣要靠誰，但國際政治就是這麼複雜，「這不是單純台灣內部的問題，也不是單純台海兩岸的問題，這牽涉到美中台三角關係，特別是亞太地區國際政治的問題」。

陳水扁還以自己執政8年的經驗說，面對「中國的威脅」，他的結論只有兩句話：一是「你越不怕共產黨，共產黨越怕你」，二是「你越怕共產黨，共產黨越不理你」。陳水扁自認，他當了8年的總統，主張台灣中國「一邊一國」、以台灣名申請加入WHO與聯合國，甚至推動台灣入聯公投，但沒發生台海危機，也沒有「中國」來打台灣，因此呼籲台灣民眾要對自己有信心，對蔡英文有信心。