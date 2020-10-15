美艦穿越台灣海峽　解放軍東部戰區警告美方停止攪局

台海局勢緊張之際，美軍驅逐艦今年第10次穿越台灣海峽。對此，中國軍方正吿美方停止攪局台海。

台海局勢近來變得日益緊張，圖為3月25日，麥坎貝爾號神盾驅逐艦通過台灣海峽。（Facebook@U.S.Pacific Fleet）

10月15日，解放軍東部戰區新聞發言人張春暉表示，10月14日，美國貝瑞號驅逐艦（USS Barry DDG-52）穿航台灣海峽，解放軍東部戰區組織海空兵力全程對美艦進行跟蹤監視。

張春暉表示，近來美在涉台問題上頻頻向「台獨」勢力發出錯誤信號，嚴重破壞台海地區和平穩定。「我們正吿美方，停止在台海地區滋事攪局的言行。」他同時強調，戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。

美國海軍太平洋艦隊稍早前也發布新聞稿證實，貝瑞號14日在符合國際法之下，例行航行經過台灣海峽。美軍表示，貝瑞號這此行經台海，展現了美軍對自由開放的印太區域之承諾，「美國海軍將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行與行動」。

據悉，10月13日是美國海軍建軍245周年紀念日，貝瑞號在Facebook貼文稱：「自1775年10月13日以來，海軍值勤守衛，確保全世界的自由與民主。藉由符合國際法的航行與執行任務，貝瑞號延續優良的歷史，始終致力於保護自由與合法使用海洋的權利。」

Every day since October 13, 1775, your Navy has stood the watch, ensuring freedom and democracy around the world. By... Posted by USS Barry - DDG 52 on Tuesday, October 13, 2020

據公開信息，此次是美國軍艦今年第10次航經台灣海峽。台灣國防部稱，在美軍驅逐艦經台灣海峽向北航行期間，台軍全程掌握，周邊海、空域相關動態、狀況均正常。

美軍艦上一次通過台灣海峽發生在8月31日。當時台灣國防部稱，一艘美軍驅逐艦由北向南航經台灣海峽後，繼續向南航行。

針對美國軍艦穿越台灣海峽一事，中國大陸外交部曾表示，台灣問題事關中國的主權和領土完整，是中美關係中最重要、最敏感的問題。敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，慎重妥善地處理涉台問題，以免損害中美關係和台海的和平穩定。

中國大陸國防部新聞發言人吳謙也曾強調，台灣是中國不可分割的一部分。台灣事務純屬中國內政，不容任何外來干涉。美方頻繁打台灣牌，想通過「切香腸」的方式來危害中國的主權和領土完整，這完全是痴心妄想。解放軍始終保持高度戒備，有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力維護國家主權和領土完整，維護台海地區和平穩定。