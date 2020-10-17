美國安顧問：大陸兩棲作戰攻台難　美軍若介入台海衝突大陸將危險

台海局勢持續緊張之際，美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）周六（17日）表示，由於台灣登陸點有限，不易進攻，他不認為大陸會以兩棲作戰方式攻台，並強調一旦大陸對台動武，整個自由世界會群起抵抗，而美軍若介入台海衝突，大陸將面臨危險處境。

奧布萊恩在阿斯本研究所（Aspen Institute）一場有關美國國安議題的視訊研討會上指出，大陸目前設置許多導彈對準台灣，若真的以此攻台，台灣有可能遭到摧毀，但他不知道大陸能從一個被摧毀的台灣中得到什麼，這會讓大陸失去想得到的一切，肆意破壞台灣亦將遭到國際鄙棄。

奧布萊恩又提到，以目前大陸的兩棲作戰能力而言，非常難採取軍事行動，或許10至15年後才能做到，但即使如此對解放軍來說亦將是艱鉅的任務，因台灣海岸線甚長，能登陸的地點只有4、5處。

被問及美方反應時，奧布萊恩拒就美軍具體軍事行動作出評論，但指出美國有足夠的工具，如果美軍介入，大陸將面臨極為危險的處境；若對台動武，屆時整個自由世界，尤其亞洲與印太地區會群起抵抗，大陸將更為孤立，美國也會組成「反中同盟」。他最後建議台灣應增加軍費，發展針對解放軍兩棲力量及非軍事灰色領域的不對稱軍力等，以提升嚇阻力。

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（中央社）