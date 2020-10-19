【普悠瑪出軌】台運安會報告出爐：台鐵管理疏失致司機員超速釀禍

台灣運安會今日（19日）在網站公布2018年10月台鐵普悠瑪在宜蘭出軌事故的最終調查報告，指事件根源因素是台鐵局未能提供司機員、檢查員及調度員完整手冊及程序作為作業依循，同時未能提供司機員、檢查員完整訓練、考驗及獨立檢定制度，致第一線執勤人員對列車系統及操作不熟悉，才超速釀禍。

根據運安會公布的報告，這次事故調查結果總計調查發現50項，包括司機員操作、調度員及檢查員協助等直接肇因。

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運安會指出，台鐵局未落實已訂定規範管理，導致列車自動防護系統（ATP）有被違規隔離及列車有超速行為；台鐵局以營運為由刪減列車零件更換項目及延遲維修時程，致列車主風泵發生強制停機及性能不佳仍投入營運等，也都是肇因。

運安會在報告中，針對交通部、交通部台鐵局、交通部鐵道局及普悠瑪列車供應商日商住友商事株式會社，提出包括組織管理、維修管理、運轉管理及列車系統設計等27項改善建議，後續運安會將依運輸事故調查法協助行政院進行相關改善建議追蹤列管。

司機尤振仲早前召開記者會反駁台鐵，指其惡意欺騙。（中央社）

台鐵一列普悠瑪2018年10月21日在宜蘭新馬站出軌，造成18人死亡、291人輕重傷。事故發生後，交通部加重懲處3名台鐵前局長，包括范植谷、周永暉各記過一次，鹿潔身記一大過。台鐵2018年底公布首波行政懲處名單17人，2019年8月再核定第2波行政懲處司機員尤振仲等11人。

2019年6月，檢方針對司機尤振仲、時任台鐵局機務處副處長柳燦煌和時任台鐵局綜合調度所所長吳榮欽共3人，依過失致死罪嫌起訴，並請求法院從重量刑。宜蘭地方法院10月開庭審理此案，3人均表示不認罪。據聯合報今日（19日）報道，宜蘭地方法院已陸續開庭傳訊證人，法院表示，等收到運安會鑑定報告後，會請檢辯雙方閱卷，若沒意見就會進入最後審理程序。

（綜合報道）