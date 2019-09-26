【普悠瑪出軌】司機反駁三大疏失指控　控訴調查小組隱瞞事實串供

去（2018）年10月21日，台鐵普悠瑪列車發生出軌翻覆的意外事故，釀成18死，267人受傷，是台灣近27年以來最嚴重的火車事故。當時駕駛列車的司機尤振仲今（9月26）日首度召開記者會激動表示自己並未超速，並指控台灣鐵路管理局惡意欺騙，台灣行政院調查小組刻意隱瞞事實，上下串供，並反駁台灣交通部指出他在普悠瑪事故發生的三大疏失。

普悠瑪列車翻覆事故釀成悲劇，台灣社會質疑台灣鐵路管理局的管理以及安全管制。（VCG）

台鐵第6432次普悠瑪在去（2018）年10月21日下午4時49分，行經宜蘭新馬站時高速過彎出軌翻覆，造成18人死亡、267人受傷。事故發生後，歷經7個多月調查，台灣檢方於6月公布8萬多字起訴書，針對司機員尤振仲、時任台鐵局機務處柳姓副處長、時任台鐵局綜合調度所吳姓所長共3人，依過失致死罪嫌起訴，並請求法院從重量刑。

而針對當時駕駛列車的司機尤振仲，台灣交通部長林佳龍上任後更要求要加重行政懲處。台灣交通部認為尤振仲有三大疏失包括發車檢查前未要求換車、關閉列車自動防護系統（ATP）沒有通報以及同時開車與修車。

尤振仲召開記者會反駁台鐵，指其惡意欺騙。（中央社）

而在事故發生將滿一年時，尤振仲選擇召開記者會，親自回應台灣交通部指其犯下的三大疏失。對於有「超速」140公里疑慮，尤振仲表示，自己當日並無趕點壓力而無超速行駛之動機，也沒有超速行駛之行為，但機械紀錄卻顯示有超速，他自己很驚訝。在記者會現場，尤振仲更崩潰落淚，表示自己在事故發生後，「連呼吸都會痛」。

尤振仲在現場發表1699字聲明強調在當天發車前巡視及提出列車有問題但是向運轉室要求替換未果並交付鑰匙要尤振仲照常發車，而以網列車有故障仍照常發車在台鐵是常態。但這段運轉室交付鑰匙的錄影畫面卻遭覆蓋，台鐵更在近日告知當時運轉室是跟尤振仲表示有替換的編組，尤振仲表示，明顯於事實不符。

普悠瑪列車出軌後，車廂受到劇烈衝擊變形扭曲。（VCG）

對於尤振仲在當時關閉列車自動防護系統（ATP）以讓列車繼續行駛，被認為是造成意外翻覆事件的關鍵因素。尤振仲解釋，台鐵司機員駕駛列車時，ATP時有故障而抑制行車動力，司機員也時常有關閉ATP行駛的情形，如同行政院調查小組所言，尤振仲關閉ATP系統後，列車隨即恢復動力，這是使尤振仲誤判車輛故障源於ATP故障的主因。

此外，列車發生故障的過程中從通聯錄音中，可以證明尤振仲持續忙於排除故障，但始終未見成效，尤振仲更希望要求停駛於頭城站也遭拒絕。行政院調查小組的報告，則指出因台鐵內部橫向溝通不足，而未能給予適當的援助。

尤振仲最後表示，他會選擇出來開記者會，並非要推卸責任。只是不希望同樣的事情發生在其他駕駛員身上，僅是希望藉此能讓台鐵更好給予台灣社會大眾更安全的乘車環境。