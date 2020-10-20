【兩岸關係】藍營智庫民調：六成台灣民眾認為兩岸不會開戰

國民黨智庫國家政策研究基金會於10月20日發佈「十月時事議題民調」。針對兩岸是否可能開戰，該民調顯示，有將近六成的台灣民眾認為兩岸不會發生戰爭，而進一步分析該民調數據則顯示，政治立場偏綠者比偏藍者更不認為兩岸將發生戰爭。

國民黨於20日召開智庫民調基金會。（國家政策研究基金會）

對於兩岸是否將兵戎相見，該民調分析，除了政黨間的態度差異，更存在了世代差異，像是20至29歲的年齡層中，有66.3%認為兩岸不會出現戰爭，但60至69歲則有54%，顯示年輕人認定台海不會開戰的比率偏高，反而年齡較長者較認為兩岸可能會發生戰爭。

針對近日中共軍機、軍艦在台灣周邊動作頻仍，民調指出，有七成的台灣民眾並不感到恐懼，若進一步詢問假使兩岸開戰，除了人命死傷外，還會產生斷水、斷電及電話網絡斷訊，而民眾是否能承受？民調則顯示，有51.8%民眾能承受，不能承受的為40.1%。

民調有一題是「為了維護台灣的尊嚴，不惜與中共打一場戰爭」，就結果來說，有66.7%民眾表示不認同，25.3%則表示認同，不過進一步分析該題數據指出，20至29歲者對於該議題也有74.8%的不認同，一反年輕族群似乎更願意通過戰爭替台灣爭取尊嚴的印象。

至於兩岸一旦開戰，美國是否將協助保衛台灣？就整體而言，有46%民眾認為美國將在兩岸開戰協防台灣，但也有34%民眾認為不會，進一步分析民調數據，該題亦呈現藍綠支持者對此的分歧意見，大體來說，民進黨、時代力量、台灣基進等泛綠支持者較認為美國將在兩岸開戰時協防台灣，反之泛藍支持者則認為不會。