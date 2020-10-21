分手後加籍男友公開性愛影片　台女慘成PornHub女主角

一名台灣女子去年2月與加拿大籍男友前往高雄遊玩時，在旅館內發生性關係，男友持攝影機將全程錄下，當作私人收藏品觀看。兩人分手後，加男將影片發布到全球知名情色網站Pornhub上。 台女被友人告知自己出現在情色網站後，怒告加男違反《個人資料保護法》。台北地方法院日前判決加男5月有期徒刑，得易科罰金，全案仍可上訴。

根據起訴書記載，受害台籍女子與加拿大籍加男，在2019年間曾交往為男女朋友，但加男於同年2月某日，在高雄市某旅館內，與女方發生性關係時，以其攝影機錄製整個性愛過程，做成個人性生活資料影片。

台女在分手後遭加籍前男友發布性愛影片。（示意圖片）

起訴書指出，兩人分手後，加男以帳號「asainXXXX」登入其申請之「pornXXX」網站，將整部性愛片發布於網站，女方得知後立刻提告。

法官認為，加男與告訴人分手後，竟散布其與告訴人於交往期間所拍攝之告訴人性生活影片，且刊登於網絡上供不特定之網民點閱，「將女性裸體物化供他人品頭論足，侵害女方之人格及私隱權與名譽」。

法官續指，加男於審理時雖坦承犯行，並力求與女方和解而尚具悔意，但其行為嚴重影響告女方之名譽，且雙方因賠償數額差距過大，女方已無意與被告和解，判決加男5月有期徒刑，得易科罰金，全案仍可上訴。

（中時）