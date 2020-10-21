貴州貧困縣斥巨資建88米高苗族女神雕塑　遭疑搞形象工程拖慢脫貧

世界最大苗族女神仰阿莎雕塑高88米，是貴州劍河縣於2016年11月開工建設，並於2017年7月建成，共耗資8600多萬元（人民幣．下同）。 據內媒報道，劍河縣曾為國家級貧困縣，今年3月3日退出貧困縣序列。近日有網民質疑當地政府斥巨資打造「形象工程」，如果將資金用於脫貧，該縣脫貧時間或許會更早。 該縣宣傳部則回應稱，政府近3年來將所有資金都用於突擊脫貧攻堅的工作中，原計劃建設的仰阿莎雕塑的一些附屬設施中途已暫停建設。

仰阿莎雕塑高度總高88米，其中人物高度66米，基座高度22米。（視覺中國）

內媒《紅星新聞》報道，公開資料顯示，貴州省清水江劍河一帶世代流傳「仰阿莎」的傳說。2007年以來，劍河每年舉辦仰阿莎文化節，成為對外宣傳、塑造形象並拉動文化旅遊的動力。當地政府為發展旅遊產業，曾斥巨資打造仰阿莎溫泉小鎮和縣城景區建設，景區建設中就包括打造有仰阿莎女神雕塑的仰阿莎主題公園。

根據政府公示信息，仰阿莎雕塑預算耗資8600多萬元，擬建高度總高88米，其中人物高度66米，基座高度22米。人物最終材質為不銹鋼鍛造製作，藝術呈現為圓雕、浮雕相結合。雕塑基座為圓形4層建築，四周為8組不銹鋼浪花裝飾。仰阿莎雕塑應屬國內外目前唯一的大型苗族人物題材雕塑。

2017年12月16日，經世界紀錄認證機構現場測量核實，該雕塑被確認為世界上最大的苗族女神仰阿莎雕塑，並頒發了世界紀錄證書。除雕塑外，仰阿莎溫泉小鎮投資金額也十分巨大，劍河溫泉城核心區一期景區工程總投資約12億元，按國家5A級景區標準建設，整個項目由劍河縣投資建設，聘請國內頂級專業公司管理。

及至今年9月29日，住建部發布《關於加強大型城市雕塑建設管理的通知》，明確要加強雕塑的管控、管理和審查。《通知》中提到，一些城市雕塑存在尺度過大、品質不高、題材不適宜以及與周邊環境不協調等問題，特別是一些地方對於弘揚中華優秀傳統文化的認識和理解存在偏差。

《通知》中在明確建設管理重點方面提到，嚴格控制建設高度超過30米或寬度超過45米的大型雕塑，嚴禁以傳承文化、發展旅遊、提升形象等名義盲目建設脫離實際、脫離群眾的大型雕塑。

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近日也有網民指出，劍河縣斥巨資打造仰阿莎雕塑時還是國家級貧困縣，今年3月才退出貧困縣序列，如果將資金用於脫貧，該縣脫貧時間或許會更早，質疑當地政府搞「形象工程」。

黔東南苗族侗族自治州劍河縣宣傳部其後回應稱，仰阿莎雕塑建成後不久就曾遭受質疑，適逢在2018年至2019年，全縣全力突擊投入脫貧攻堅工作時期，當地政府將所有資金都用於突擊脫貧攻堅的工作中，其它與脫貧攻堅工作關係稍微小一點的工作例如旅遊產業、城市建設、工業建設等已放緩，原計劃建設的仰阿莎雕塑的一些附屬設施中途已暫停建設。

（紅星新聞）