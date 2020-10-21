美國會急推7項「挺台法案」　台外交部：感謝以具體行動支持台灣

現任美國國會任期將於2021年1月期滿，為了加速通過重要法案，美國眾議院「中國工作小組」10月20日提出包裹式法案，囊括支持美台交往限制鬆綁、定期對台軍售及台灣國際參與等7部挺台法案。 對此，台灣外交部發言人歐江安表示，感謝美國國會以具體行動支持台灣，並展現對台海及區域和平穩定的重視。

台外交部發言人歐江安表示， 將繼續與美國國會友人及行政部門保持緊密聯繫，穩健推動台美關係。（屈彥辰／多維新聞）

根據提案內容，囊括法案涉及諸多議題，包括對抗中共全球惡意影響力、推動美國在5G標準設立的領導地位，及對在聯合國體制內進行惡意影響力的會員國究責等。其中有7部與台灣直接相關法案，包含呼籲美方定期對台軍售、支持台灣有意義參與聯合國等國際組織的《台灣保證法案》（Taiwan Assurance Act）；確保美國履行《台灣關係法》義務、維持美軍阻止中國武力犯台能力的《台灣防衛法》（Taiwan Defense Act）；讓台灣人員在美國領土秀國旗、穿制服的《台灣主權象徵法案》（Taiwan Symbols of Sovereignty Act）；推動台灣加入國際貨幣基金（IMF）的《不歧視台灣法案》（Taiwan Non-Discrimination Act）；確保國際金融機構公平僱用台灣人的《台灣公平僱用法案》（Employment Fairness for Taiwan Act）；盼透過獎學金強化美國官員對台灣了解的《台灣獎學金法案》（Taiwan Fellowship Act），以及一部指示美國國務卿研擬策略，協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員身分的法案。

對此，台外交部發言人歐江安10月21日說明，相關法案要求美國政府鬆綁台美交往限制、支持台灣國際參與及定期軍售，展現對台灣堅定的支持。此外，法案建議調整美國對台政策，包括成立跨部會台灣政策任務小組、要求美國駐台代表的任命應經過參院同意、建立台美文化交流基金會、反制中國對台鋭實力滲透等作為，以更切實反映現況。

歐江安表示，外交部由衷感謝美國國會以具體行動支持台灣，並展現對台海及區域和平穩定的重視，並將繼續與美國國會友人及行政部門保持緊密聯繫，穩健推動台美關係。

據悉，英國國際貿易部貿易政策部長韓斯（Greg Hands）在10月21日下午4時以遠端視訊連線方式與台灣相關單位進行線上交流討論，並將代表英方主持今年的台英經貿對話會議，以強化雙邊貿易關係。

韓斯此前表示，台灣是英國的重要貿易伙伴，他非常期待展開此次線上交流，並與台灣進行年度貿易談判，以減少貿易壁壘，使雙邊經濟受益。他也強調，很難過這次他不能親自到訪台灣，但他希望不久的將來就可以再次來台，支持台灣與英國之間的貿易往來與人際聯結。