美戰機被指今午「飛越台北上空」　台空軍司令部：假消息

據追蹤航行動態的Twitter帳號「Golf9」和「Tokyo Radar」稱，周二（20日）中午時分，美軍一架RC-135W電偵機疑似「飛越台北上空」，並附上軌跡圖。 台空軍司令部下午發布新聞稿稱，「此為假訊息，並非事實」，並表示對於台海周邊海、空域狀況，空軍司令部運用聯合情監偵作為，均能嚴密掌握、適切應處。

據此前報道，台國防部副參謀總長李廷盛周二前往東沙島視察，台國防部發布消息稱，3架解放軍軍機當日傍晚進入台灣西南防空識別區，其中2架靠近東沙島空域。另外，根據「台灣西南空域」Facebook專頁消息，解放軍軍機分別於今日（21日）上午9時及11時4分進入台灣防空識別區，兩次高度都是4000米。

而據追蹤航行動態的Twitter帳號「Golf9」和「Tokyo Radar」稱，當日中午時分，美軍一架RC-135W電偵機疑似飛越台北上空，並附上軌跡圖。

不過，台媒《自由時報》轉載此消息時，不忘在標題加一句「真的假的？」，對事件真實性表達懷疑。Facebook專頁「新‧二七部隊 軍事雜談」也在分享軌跡圖時表示「位置怪怪的」。有網民則認為，是監視訊號不可信，「任何設備都可以聲稱他是任何機型與編號」。

台空軍司令部下午發布新聞稿稱，「此為假訊息，並非事實」，並表示對於台海周邊海、空域狀況，空軍司令部運用聯合情監偵作為，均能嚴密掌握、適切應處。

（綜合報道）