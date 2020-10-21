陳同佳案｜台灣回應李家超：突顯港府卸責態度　冀正視司法互助

本周五（23日）便是台灣殺人案疑犯陳同佳出獄一周年。保安局局長李家超今日（21日）指，現時港方無法律容許與台方進行司法協助。李家超批評，台灣為陳同佳赴台設限，將司法協助當作其自首前提，是製造障礙、無理取鬧、有政治考慮，又舉例指數年前的荃灣石棺藏屍案，在沒有司法互助情況下亦能將通緝犯送回香港。 台灣行政院及陸委會今日均回應稱，希望港府正視台灣司法互助的要求。

潘曉穎的母親20日到政府總部向保安局局長李家超遞公開信，要求港府「特事特辦」，勿作官腔回應。（梁鵬威攝）

台灣行政院發言人丁怡銘表示，港府諸多情緒性的字眼，對於為受害港人伸張正義毫無助益。丁怡銘重申，台灣是主權獨立國家，有政府、有法治。此案是香港人殺香港人，人已經逃回香港，香港和台灣都有管轄權，香港如果要辦，台灣一定提供完整資訊給港府。香港既然不辦，就台灣來辦。

丁怡銘說，但若要台灣來辦，本案涉及台港雙方管轄權及相關公權力的行使，希望港府正視台灣政府對於司法互助的要求，台港雙方政府先談好相關事宜，才有陳同佳來台入境問題。

陸委會指士林地檢署已收到陳同佳透過委任律師的遞狀，地檢署再次呼籲港府應務實回應司法互助請求。陸委會又認為港府的回應突顯港府對本案一貫消極、推諉卸責態度，強烈要求港方負起應有責任，盡速與台方商討解決之道，早日還給被害者及家屬公道。

（綜合報道）