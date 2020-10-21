陳同佳案｜李家超批台方為接收設限無理取鬧：關上門的是台灣

距離台灣殺人案疑犯陳同佳出獄一周年僅餘兩日，案中死者潘曉穎的母親昨（20日）到政府總部向保安局局長李家超遞公開信，要求港府「特事特辦」，勿作官腔回應。 保安局局長李家超今日（21日）出席立法會會議後見記者，他指，非常了解潘太的沉痛心情，他一直希望陳同佳能盡快赴台受法律制裁。李家超強調，若陳同佳出外辦證，警方完全不會阻礙，但指現時港方無法律容許與台方進行司法協助。 李家超批評，台灣為陳同佳赴台設限，將司法協助當作其自首前提，是製造障礙、無理取鬧、有政治考慮，又舉例指數年前的荃灣石棺藏屍案，在沒有司法互助情況下亦能將通緝犯送回香港。

▼潘曉穎母親到政總交信▼

李家超：香港無限制陳同佳出境

李家超表示，希望台方能務實辦事，又指兩地警方在台方批准陳同佳入境後，就可啟動工作。他多番強調，陳同佳現時是「自由人」，不可能代表他作任何安排；至於入住安全屋問題，李家超指警方是按風險評估而定，不時檢討，亦沒有阻止他辦任何事情。

他又指，如果台灣當局不批准陳同佳入境，亦很難有航空公司會讓陳同佳上飛機。他說目前陳同佳赴台只欠台方的批准，形「容關上門的是台灣，門匙在台方手上」，要由台方啟動。

李家超指，如果台方讓陳同佳投案，兩地警務合作可以在陳同佳入境台灣後啟動，整件事欠的「東風」就是台方批准，全世界有通緝犯投案，任何正常的司法管轄區都會想盡辦法讓他投案，認為台方做法是難以想像及完全不合理。

▼李家超遇民主派狙擊情況▼

遭民主派包圍 李家超斥「做政治騷」

李家超見記者前，發生了一段小插曲，他原本出席立法會會議回應有關12名港人被扣押在內地一案，當之後在會議廳外見記者時，遇上民主黨許智峯、林卓廷等人狙擊，高叫「釋放12港人」、「李家超可恥」等口號，李家超一度與許智峯對罵，及後返回政總見記者。李家超指，對有反對派議員阻礙他見記者「做政治騷」，表示譴責。