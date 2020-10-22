台國防部長：若蔡英文發出動員令　台第一時間有45萬兵力作戰

兩岸情勢緊繃，也帶動台灣立法院對於台軍後備改革的關心。台灣國防部部長嚴德發於周四（22日）在台灣立法院備詢時表示，一旦台灣總統發出動員令，就有26萬後備軍人必須來報到，加上台灣現有的18萬人的志願役，台軍防衛作戰主力將有45萬人。

國民黨黨主席江啟臣質詢台灣國防部長嚴德發。（立法院）

台灣立法院外交及國防委員會周四邀請嚴德發等人到台灣立法院就「國軍提升後備戰力」進行專題報吿並備質詢。根據台灣國防部交給立法院的報吿，對於日益嚴峻的敵情威脅，「動員」與「後備」是台灣面臨戰爭威脅的存續關鍵，堅強可恃的「後備」戰力，更是嚇阻敵人登島進犯，守護台灣的最後一道防線，而隨着敵情威脅增加，「後備動員改革勢在必行」。

至於台灣國防部是否將延長現行的四個月「軍事訓練役」，台灣國防部報吿認為，基於這議題涉及兵力需求、訓練機構訓練擴充，這須再作研議，但台軍已強化四個月軍事訓練役的強度與標準。

台軍特戰人員頻繁進行CQB限制空間戰鬥訓練，並強化城鎮作戰技巧。（中央社）

在無黨籍立委林昶佐的詢問下，嚴德發表示，目前台軍三類後備軍人一共26萬人，一旦台灣總統一聲令下，這26萬人就一定要向軍方報到，再加上原有的18萬多現役志願役軍人，台灣在第一時間的防衛主力一共有45萬人。

但國民黨主席兼立委江啟臣認為，由於目前台灣國防部尚未實測動員全數後備軍人，若不針對全數後備軍人進行一次動員，台政府也難以掌握當前後備動員問題出在何處，假使台灣明日要進行戰爭，即便政府發出了26萬人的動員令，但這些後備軍人們究竟是要去哪個部隊報到、軍方要如何發配應有的武器給後備軍人？

江啟臣更提到，倘若政府尚未就現有的後備軍人進行一次動員實測，那今日的「國軍提升後備戰力」就恐成為為迎合上面命令所交出的作業。對此，嚴德發表示，該案將於2022年展開實測演練。

另外，近日台灣軍情局又因退役人員涉及「共諜案」而受到社會關注。民進黨立委羅致政詢問該案時，嚴德發稱，該案是經台軍情局自查後，主動移交給台國安單位偵辦，迄今未有現役人員涉案，台灣軍方目前也正在調查相關重要情資是否外洩。