台外長：小心處理兩岸情勢　避免台成為中美「替罪羔羊」

台外交部長吳釗燮周三（21日）下午接受印度「寰宇一家」（WION）電視台視訊專訪。他在訪談中表示，台灣駐斐濟代表處的「雙十」酒會遭陸方人員鬧場，已經引起台灣人民對中國大陸的厭惡，台灣已循正式管道表達嚴正的立場。吳釗燮又呼籲國際社會珍視台灣在第一線守護的民主價值。

吳釗燮指出，印度與中國有邊境紛爭，在東海與南海也有軍事擴張作為，解放軍近期也增加軍機「擾台」的次數。他說，在威權主義對外擴張時，台灣位處最前線，因此台灣希望與印度等理念相近國家合作，台灣會小心處理面對的兩岸情勢，避免中國在面對中美貿易衝突、疫情及天災等困境造成內部統治危機時，對外拿台灣作為「替罪羔羊」。

吳釗燮還稱，台灣於2019年底向WHO發出新冠肺炎（COVID-19）警訊，強烈暗示「人傳人」的可能性，卻未獲WHO重視。而台灣雖抗疫成功仍無機會受邀參與世界衛生大會（WHA），但已有愈來愈多國家為台發聲，希望印度也能支持台灣。

吳釗燮強調，「新南向政策」使台印雙邊有機會深化醫療、科技、農業、教育及經貿合作，2018年雙方簽署「台灣印度雙邊投資協定」後，台商在印投資已逾23億美元，創造6萬5千個工作機會，相信台印兩國未來可以深化經貿投資與高科技產業供應鏈的合作，這符合兩國的經貿利益。