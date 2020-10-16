台外長稱台印理念相近　盼共組供應鏈互利共榮

台外交部長吳釗燮於周四（15日）接受印度媒體「今日印度」（India Today）電視台視訊專訪。 吳釗燮表示，感謝日前印度媒體及民眾無懼中國大陸干預印度媒體刊登台灣「雙十」廣吿，展現對台灣的強烈支持。他還稱，台印理念相近，也期盼與印度重組新的全球供應鏈，擴大台商對印度的投資布局，互利共榮。

在節目中，吳釗燮闡述台印雙邊關係、合作領域、台灣爭取參與國際組織、南海議題、四方安全對話等議題。吳釗燮說，印度極具發展潛力，台商在印投資逾23億美元，為印度創造6萬5,000個工作機會，強調台印未來可在經貿投資與高科技產業鏈深化合作。

針對台灣被世界衛生組織（WHO）等國際組織排除在外的問題，吳釗燮向印度媒體表示，中國大陸持續阻撓台灣參與聯合國體系的作為與聯合國憲章不符，「台灣是一個民主國家，不僅期盼參與WHO，更重視能對國際社會作出實質貢獻。全球如果要共同抗疫及疫後復蘇，台灣的防疫成果與經驗分享不可或缺。」

有關大陸在南海的軍事擴張行為，吳釗燮指出，南海爭議需透過海洋法等法理機制和平解決，台灣對南海諸島及其相關海域擁有海洋法上的權利不容置疑。他稱，台灣有權參與南海相關協商機制，共同維護南海航行及飛越自由。

至於有關美、日、澳、印四國組成的「四方安全對話」（QUAD），吳釗燮表示，台灣樂見四國共同因應印太區域的挑戰所作的努力，並說明台灣有高度意願與理念相近國家共同維護自由、開放的印太區域。

台灣外交部介紹稱，「今日印度」新聞台包含英語及印度語新聞頻道及新聞網站，收視觀眾高達2億8,000萬，極具影響力。

據悉，台灣立法院周五（16日）舉行「台灣與印度國會議員友好協會」大會暨演講會。台灣與印度國會議員友好協會會長暨民進黨立委吳玉琴致辭表示，總統蔡英文在twitter用梵文的問候語向印度網友打招呼，感謝印度在雙十的友台行為，引起印度網友的迴響，台印雙方的政策已為台印共同引導出一個有彈性且可持續的未來。印度台北協會會長戴國瀾（Gourangalal Das）則表示，樂見台印未來能有更好的進展。