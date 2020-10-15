印台關係升溫　民進黨副秘：大量印度網民成蔡英文粉絲

近期台灣跟印度關係升温，台灣總統蔡英文也在Twitter貼出2012年前往印度的照片稱，「感謝來自印度的朋友」。 民進黨副秘書長林鶴明周三（14日）在Facebook總結說，在整體區域情勢的推波助瀾下，中華人民共和國駐印大使館警吿印度媒體須遵守「一中原則」，引發反彈，導致印度社群掀起一波慶祝「中華民國國慶」的流行，蔡英文和泰姬陵的合照，被印度網民推到5.2萬讚、約1萬則轉推，台灣更一度成為印度的熱門關鍵字，打出一波漂亮的「社群外交」。

民進黨副秘書長林鶴明。（多維新聞）

林鶴明以「辣台妹的印度風吹不停」為題在臉書指出，不但有許多印度KOL（意見領袖）慶祝「中華民國國慶」，也連帶許多印度網民湧入蔡英文的Twitter和Instagram帳號，成為非常獨特的外交互動。尤其蔡英文在Twitter貼出2012年前往印度拜訪的歷史照片，蔡英文參訪泰姬瑪哈陵的合照，被印度網民推到5.2萬讚、約1萬則轉推，顯見印度網民的熱情。

林鶴明還說，尤其值得注意的是，「Taiwan」在10月7日晚間，一度登上印度Twitter前三名，「Taiwan」成為印度的熱門關鍵字。因此蔡英文的Twitter追蹤人數也增加6,000多人，達近140萬人的新高，是台灣最多人追蹤的Twitter帳號。

蔡英文在推特貼出2012年前往印度拜訪的歷史照片。（Twitter@蔡英文）

除了Twitter外，在Instagram上也意外發現有許多印度網民湧入轉發動態並標籤蔡英文的帳號，粗略計算約莫至少800則以上標籤，尤其「TaiwanNationalDay」可以看到許多印度網民的發文，蔡英文的Instagram帳號也在「雙十」發文中漲粉7,000多人，即將突破80萬門檻。

林鶴明強調，蔡英文的Twitter一直都是用來和其他國家網民互動的重要利器，尤其蔡英文在這一年率領台灣在面對新冠肺炎防疫表現傑出，抵抗中國大陸對區域的威脅和挑戰，都讓蔡英文成為台灣在世界上最熱的關鍵字，不僅2020年時代雜誌將蔡英文列入百大影響人物外，在Twitter上更可以看見世界各國的網民透過社群跟台灣互動，展現世界支持台灣的能量。

#Namaste🙏to our friends from #India 🇮🇳! Thank you for following me here. Your warm regards remind me of fond memories from time spent in your incredible country, your architectural marvels, vibrant culture & kind people are truly unforgettable. I miss my time there dearly. pic.twitter.com/z4MzKpUbbe — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) October 13, 2020

在這則被許多印度網民分享的貼文中，蔡英文貼出自己參訪泰姬陵的照片，並表示「感謝（Namaste）來自印度的朋友，謝謝追蹤我的帳號，你們熱情的問候使我想起了在這個不可思議的國家度過的美好時光，壯觀的建築物、充滿活力的文化和友善的人民令人難忘，我很想念在那裏度過的時光」。