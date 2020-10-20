意媒：中國和梵蒂岡將在22日共同宣布續簽主教任命協議

梵蒂岡與中國在2018年達成的主教任命協議即將到期，當地時間10月20日，意大利《晚郵報》指，來自教廷的消息證實，教廷與中國將在10月22日共同宣布續簽主教任命協議。

2020年10月1日，美國國務卿蓬佩奧（右二）與梵蒂岡高官會晤，試圖阻止中梵續簽協議。（Reuters）

消息稱，協議長約十頁，協議現階段內容仍僅牽涉教務問題，其中還有些問題有待雙方協商解決。但若協議推動順利，中梵可能在兩年內建立外交關係。

美方曾試圖阻止中梵續簽協議。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9月30日出席一場美國駐梵蒂岡大使館舉辦的活動時，批評中國迫害宗教自由，並呼籲梵蒂岡與美國一起譴責中國侵犯宗教自由的行為。但梵蒂岡當天表示，他們已婉拒了希望會見教宗方濟各（Pope Francis）的請求。

10月1日，蓬佩奧與梵蒂岡外交部長加拉格爾（Paul Gallagher）、梵蒂岡國務卿，樞機主教帕羅林（Pieto Parolin）會面。帕羅林在會面結束後，對外表示美國與梵蒂岡在中國議題上的立場仍十分不同，並重申梵蒂岡有權力延長中梵協議。

蓬佩奧10月1日與梵蒂岡高官會晤畫面（點擊大圖瀏覽）：

報道指出，部分教廷人士認為，教廷拒絕與蓬佩奧譴責中國一事，可能讓北京願意提早邀約教宗方濟各訪問中國。