國民黨主席江啟臣指兩岸禍福相依　文攻武嚇不會癒合民族傷口

中國國民黨於近日舉辦一系列的與光復節有關的慶祝活動，國民黨主席兼立委江啟臣在周五（23日）表示，中華民國是孫中山總理，於1911年創建的亞洲第一個民主共和國，109年迄今屹立不搖，文攻武嚇不會癒合民族傷口，只會讓兩岸民心愈離愈遠。並強調唯有中華民國持續存在，才是消弭台獨的唯一出路。

江啟臣於10月23日出席抗戰勝利暨台灣光復75周年與僑胞有約活動，並在發言時歡迎僑胞返台。江啟臣說，10月25日是台灣光復75周年紀念日，75年前的這一天，中華民國在歷經八年的對日抗戰，造成1,300萬名軍民傷亡，最後迎來勝利，並終結日本對台灣長達半世紀的殖民統治。江啟臣指出，光復這一天，對於全中華民族而言，也是極為重要的日子，這也象徵從鴉片戰爭史的「百年國恥」，走向「中華民國再復興」的重要轉捩點。

江啟臣讚揚僑胞的對台灣光復作出貢獻。（中央社）

江啟臣引用到孫中山的名言，「華僑是革命之母」以指出華僑對於「民族復興」與「國家重建」的貢獻，更指出華僑在對日抗戰時期高度力挺中華民國，且在中華民國「遷台後」，繼續力挺中華民國，成為台灣經濟發展的重要推手。江啟臣亦提到，當台灣工業化發展初期，僑外投資就成為台政府發展建設，進行國家整體經濟規劃最重要的實質助力。

江啟臣認為，台灣光復結束殖民統治，這不但是絕大多數台灣人的期盼，更是兩岸歷史無法斷鏈的期待。從中華民國創建到對日抗戰的期間，台灣人雖身處於殖民統治的痛苦中，但從未缺席近代中華民族的宏偉世界，台灣光復更是「世界華僑與海峽兩岸炎黃子孫共同奮鬥的光榮成就。」

江啟臣認為，即便當前兩岸處在不同的政治制度中，卻是同在中華文化的土壤上成長，這使兩岸有共同的語言、比鄰而居，彼此禍福相依、休慼與共，更無仇視與對抗的理由。

（綜合報道）