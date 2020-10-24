美軍證實RC-135W電偵機曾飛越台北？　美太平洋空軍：錯誤消息

軍事新聞網站「戰區」（The War Zone）日前報道指，美軍一架RC-135W電子偵察機周三（21日）曾飛越台北上空，並稱獲美國太平洋空軍一名軍官證實。消息隨即遭台灣的空軍司令部駁斥。 至周五（23日），美國太平洋空軍（PACAF）向台灣中央社表示，上述報道為錯誤消息，當時沒有美方軍機在該區域出現。

美國太平洋空軍公共事務部指出，太平洋空軍於周三以不正確的訊息，答覆了媒體有關RC-135W電子偵察機的提問，但實情是報道所稱的日期與時間內，沒有美國任何飛機在該區域，美方對此澄清並要求更正。

報道已更新了美國太平洋空軍的更正訊息，標題提到「空軍先是證實，之後撤回聲明」。（網上圖片）

至於「戰區」網站上原本的報道中，已就美國太平洋空軍的更正訊息作出更新，標題也被修改，提到「空軍先是證實，之後撤回聲明」。更新的報道同時提到，太平洋空軍公共事務部門主管Tony Wickman中校聯繫「戰區」網站，表示該部門人員先前關於RC-135W電子偵察機的回覆為錯誤消息，希望更正。網站也補充了台灣方面的訊息，包括台國防部否認有RC-135W飛越台灣上空，以及台媒報道RC-135W曾進入台灣的航空識別區。

（中央社）