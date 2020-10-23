前AIT主席卜睿哲：如美軍駐台　或引致中美斷交

美國陸戰隊軍官先前撰文談及美軍駐台問題，加上台灣立法院早前通過「促美軍協防」決議案，讓美軍駐台這一可能性很小的事件，成為輿論熱議焦點。 前美國在台協會（AIT）理事主席卜睿哲（Richard Bush）當地時間周五（23日）表示，如美軍駐台成真，可能會讓中國大陸感到壓力，要求終止或取消與美國的外交關係。

華盛頓智庫「戰略暨國際研究中心（CSIS）」舉行「邁向更強勁美台關係報吿」視訊研討會，卜睿哲會上被問及美國重新在台駐軍的可能性時表示，台灣軍隊必須能夠堅持數周或數個月，才能等到美軍全面抵達，但如果美國決定重新在台駐軍，台灣可能會有「任務結束，美國將確保台灣，台灣不須再投資國防或提升後備戰力」的想法。

卜睿哲接着說，1970年中美關係正常化所設定的條件之一，是美國將軍隊和設施撤出台灣，如果美國現在決定對台部署軍隊，北京或許將承受極大壓力，要求中止或取消與美國外交關係，因為此舉破壞雙方建立外交關係的基本原則之一。

CSIS亞洲事務資深副會長葛林（Michael Green）則不認為美國重新在台駐軍有多大助益，他分析北京對台的威脅主要在灰色地帶，而非直接攻擊，面對灰色地帶的最佳反映不是軍事部署，而是透過經貿、外交等手段以為威嚇，讓灰色地帶戰略付出代價。

卜睿哲表示如美軍駐台，北京可能要求終止或取消與美國的外交關係。（中央社）

另外，報吿指出，美國對台政策應當以美國利益的清楚評估作為推動力，這些利益包括確保台灣持續作為一個安全、穩定、健康、強韌、繁榮與創新的民主社會，不受攻擊與脅迫。

報吿也提出許多政策建議，包括啟動台美雙邊貿易談判（BTA）、協助台灣融入產業供應鏈多邊對話、聲明確認國際高度關切台海和平、對台灣安全進行高層級跨部會全面審視、發展新工具強化威嚇力、擴大台美國防對話，協助台灣擴大與多邊組織接觸、加強與理念相近國家合作以擴大對台灣參與國際組織的支持等等。

（中央社）