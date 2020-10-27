台漢打流感疫苗後昏迷命危　台疾管署：與疫苗無關

台中市一名51歲男子在接種流感疫苗10日後，出現急性周邊神經病變陷入昏迷，至今未脫離險境。對此，台疾管署副署長莊人祥周一（26日）表示，急性周邊神經病變屬於自體免疫疾病，相當罕見，現時大部分研究都指有關病症與流感疫苗無關。

韓國近日接連有數十人在接種流感疫苗後死亡，引起國際關注。在台灣，陸續也出現接種流感疫苗後的不良反應個案。台疾管署副署長莊人祥上周六（24日）在記者會上表示，截至10月23日，全台流感疫苗接種量已達400萬劑，共出現51宗不良反應事件，其中12宗屬於嚴重不良反應。

莊人祥表示，大部分研究顯示該男子昏迷與流感疫苗無關。（中央流行疫情指揮中心）

但他強調，嚴重不良反應不一定和打疫苗有因果關係，「可能只是兩者發生時間剛好相近」。

及至周一（26日），傳出台中市一名男子施打賽諾菲公司的流感疫苗後，發生急性周邊神經病變（GBS）陷入昏迷，送深切治療部救治，至今無法自主呼吸。

莊人祥回應事件指，急性周邊神經病變屬於自體免疫疾病，相當罕見，現時大部分研究都指有關病症與流感疫苗無關，但有少數研究認為可能有「非常微小相關」，但也不能排除有其他感染的可能性，家屬若有疑慮，可申請預防接種受害救濟，由專家進行審議。

就台漢施打疫苗後昏迷一事，賽諾菲公司拒絕承認疫苗存在安全性問題。（國立教育廣播電台）

他又指，台灣已接種400萬劑流感疫苗，並無發生南韓注射疫苗後死亡等的事件，而不良反應的通報是在預期之內。

被問及「韓國發生施打流感疫苗後死亡案件，新加坡停打賽諾菲及韓國製流感疫苗，台灣是否也要停打賽諾菲疫苗？」莊人祥表示，韓國至今都沒有確認流感疫苗是死亡的直接原因，加上死者施打的疫苗並非同一廠牌、同一批號，因此韓國也沒有停止施打流感疫苗，台灣目前有3間供應公費疫苗的公司，已經施打400萬劑，也沒有類似韓國的事件。

另一邊廂，賽諾菲藥廠重申，進口台灣的全部賽諾菲巴斯德流感疫苗，均符合嚴格品質檢測程序標準，並通過獨立的歐洲總體官方藥品管制實驗室檢驗認證，以及台灣食藥署嚴格檢驗程序，才供應台灣市場使用，品質安全無虞，民眾毋須擔憂。

藥廠強調，供應韓國的賽諾菲巴斯德流感疫苗所有批號，與台灣銷售的流感疫苗批號完全不同。對於新加坡暫停使用賽諾菲的流感疫苗，藥廠目前已知悉在新加坡未有任何流感疫苗相關不良反應事件，將與新加坡當局密切合作，盡快回復接種計劃。

（綜合報道）