美售台400枚魚叉飛彈　台總統府：加速提升台不對稱戰力

美國方面於10月26日知會美國國會，發出對台「魚叉飛彈海岸防衛系統」軍售通知，內容包括400枚RGM-84L-4魚叉II型地面發射飛彈等，總額約為23.7億美元。這也是美國總統特朗普（Donald Trump）上任以來，第九度對台軍售。 對此，台灣總統府10月27日表示，這是繼上次的三項軍售案後，美國政府對台灣再度提供重要防衛性武器，台灣政府再次表達誠摯感謝。總統府還稱，這項軍售案將進一步充實國軍戰略與防衛需求，強化防衛戰力的現代化，並加速提升不對稱戰力。

美國方面於10月26日知會美國國會，發出對台「魚叉飛彈海岸防衛系統」軍售通知，內容包括400枚RGM-84L-4魚叉II型地面發射飛彈等，總額約為23.7億美元。（boeing）

台灣總統府發言人張惇涵表示，這不僅顯示美國政府基於《與台灣關係法》，再次以具體行動履行「六項保證」的安全承諾，也充分展現美國政府對協助台灣強化自我防衛能量的高度重視。

台灣國防部則表示，美國繼前次對台軍售三項武器之後，持續依《與台灣關係法》及「六項保證」再次供售台灣所需之防衛性武器，強化台灣整體防衛戰力，再次表達誠摯的感謝。台灣國防部進一步指出，這筆軍售案是考量整體威脅情勢變化，滿足台灣軍事戰略及防衛需求，建構可恃防衛戰力，以堅強的國防實力，維護台海的區域和平穩定。

台灣外交部也表示，這筆軍售案是美國總統特朗普任內第九度，也是2020年第四度對台軍售，充分展現美國政府對台灣國防需求的高度重視，並已逐步落實對台軍售常態化機制，使台灣能及時獲取防衛所需裝備，有效提升嚇阻能力，台灣外交部對此表達誠摯歡迎，並對美國持續以具體行動履行《與台灣關係法》及「六項保證」對台灣的安全承諾，表達由衷感謝。

台灣總統府發言人張惇涵表示，這不僅顯示美國政府基於《與台灣關係法》，再次以具體行動履行「六項保證」的安全承諾，也充分展現美國政府對協助台灣強化自我防衛能量的高度重視。（台灣總統府）

美國這次售台包括400枚RGM-84L-4魚叉II型地面發射導彈、4枚RTM-84L-4魚叉II型演習導彈、411個集裝箱、100套魚叉海防系統發射器運輸器、25輛雷達卡車等；此外，不久前則宣布售台海馬士多管火箭系統、增程型距外陸攻導彈、F-16新式偵照夾艙等，一週內兩度宣布對台軍售。