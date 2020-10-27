【流感疫苗】台灣4人接種後死亡　台疾管署：與自身慢性病有關

台灣流感疫苗已出現76宗不良反應事件，繼台中一名51歲男子接種疫苗後發生急性周邊神經病變陷入昏迷，台灣疾管署今日（27日）通報指，截至周一（26日），已有4名年齡介乎62歲至77歲者在接種流感疫苗後死亡。 台灣疾管署指，初判這4人死亡「與自身慢性病較有相關」，建議維持現行的流感疫苗接種政策。

疾管署今日下午召開記者會，副署長莊人祥公布最新統計數據指，截至26日的76宗流感疫苗不良反應事件中，25件屬嚴重個案，其中13件屬延長住院／危及生命或死亡案件。

台灣已出現4宗接種流感疫苗後死亡個案。（資料圖片／中央社）

防疫醫師鄒宗珮在記者會表示，4名通報接種流感疫苗後死亡個案，年齡介於62歲至77歲。專家研判都跟自身慢性疾病有關，包含腦出血、心肌梗塞，確認跟流感疫苗接種無關。這4名死者有3人是接種法國賽諾菲疫苗，1人接種台灣的國光疫苗，約在接種後3到10天死亡。

莊人祥表示，針對台灣通報的嚴重不良事件及死亡個案，經與會專家初步研判，個案症狀或死亡原因與自身慢性病較有相關，建議維持現行的流感疫苗接種政策，仍應持續密切監測接種不良事件。

至於韓國連日有數十民眾接種流感疫苗後死亡，且涉事兩款疫苗之一即是法國賽諾菲出品，莊人祥表示，韓國調查結果顯示，該國死亡案例與接種流感疫苗無關，仍繼續執行接種計劃。目前除了新加坡採行預先停止2款流感疫苗使用外，無其他國家暫緩執行流感疫苗接種作業。

（中央社）