親綠基金會民調：近六成民眾滿意蔡英文在處理兩岸關係的表現

親綠的台灣民意基金會今日（27日）發表10月民調，顯示台灣總統蔡英文在處理兩岸關係的表現方面，有58%民眾滿意、35%不滿意，滿意的人比不滿意的人多23個百分點。 有高達56%民眾認為台海若爆發戰爭，應歸咎於中國大陸當局，有22%認為應歸責民進黨政府。

《自由時報》報道指，在蔡英文的民望方面，20歲以上台灣人中，約57%民眾贊成蔡英文處理國家大事的方式，29%不贊同，贊同比不贊同多28百分點。蘇貞昌內閣整體施政表現滿意度方面，有56%滿意、35%不滿意，滿意的人比不滿意的人多出21個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，本來蔡英文上個月民望還重挫11%，這個月已經止跌，可見蔡英文仍徜徉在總統蜜月期的春風中。

遊盈隆分析，2020年對蔡英文總統是很特別一年，因為陳時中團隊防疫有佳，總統民望維持一定高度，不過還是有一些爭議跡象慢慢浮現，包含美豬進口、中天新聞台續牌，如果中天被撤照，對蔡英文民望將會有嚴重衝擊。

「台灣民意基金會」發布最新民調，關於誰是當前台灣最討人厭的政治人物，台灣行政院長蘇貞昌高居第一。（資料圖片）

最討厭的台灣政治人物 蘇貞昌排第一

此外，關於誰是當前台灣討人厭的政治人物，台灣行政院長蘇貞昌高居第一，尤其討厭蘇貞昌的比例，明顯較其他人選「突出」，約有15.2%的台灣民眾不喜歡蘇貞昌，是唯一一位獲兩位數的台灣政治人物。

游盈隆指出，這很可能是一個「樹大招風」現象，因為蔡英文大量減少涉入內政事務，避免捲入內政漩渦，全心全力專注國防、外交、兩岸事務時，蘇貞昌身為台灣行政院長，自然成為眾矢之的。而從防疫、瘦肉精美豬進口、紓困、兩岸軍事危機到中天電視台關台爭議，蘇貞昌幾乎無所不在，當然就出現「槍打出頭鳥」結果。

該民調由基金會委託山水民意研究公司進行，訪問日期在2020年10月19、20日，有效樣本1080人。

（綜合報道）