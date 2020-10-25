民進黨：國民黨勿藉光復唱和「一中」　馬英九：民進黨要多讀書

10月25日是台灣光復75周年紀念日。當日民進黨政府並無相關紀念活動，只有少數民間團體自辦活動以茲紀念；民進黨發言人還稱，國民黨不要借光復節議題唱和大陸的一中原則。 對此，馬英九於個人Facebook表示，希望民進黨的朋友多讀點近代史的書再來批評，會比較有水準。

日前，大陸舉行台灣光復七十五週年研討會，政協主席汪洋表示台灣光復「無可辯駁地證明，台灣是中國不可分割的一部分」；國民黨則稱，蔡政府淡化光復節，國民黨決定辦光復節紀念活動。

但民進黨發言人顏若芳澤對此表示，國民黨不要想藉光復節議題，與中共唱和「一中原則」，而是要勇於跟中共講「中華民國是主權國家，台灣從不屬於中華人民共和國的一部分」。

民進黨發言人顏若芳日前稱國民黨搶辦光復節活動，是唱和北京的一中原則。（多維新聞）

對此，馬英九表示，台灣人民對日抗戰是從清廷割讓台灣開始，比1937年七七事變還早42年。馬英九表示，蔣中正在1941年對日宣戰時宣布廢止《馬關條約》，並於1943年《開羅宣言》中要求日本歸還東北、台灣與澎湖。因為抗戰勝利，台灣才得以光復，重返中華民國版圖，也才有今日的自由民主與繁榮。

他說，台灣光復終結了日本50年的高壓殖民統治，也吿慰因抗日熱血犧牲的台灣軍民。紀念台灣光復，更是紀念中華民國與台灣脣齒相依的密切關係。因為中華民國抗戰勝利，才有台灣光復；有台灣光復，中華民國在台灣才有正當性及合法性；沒有台灣光復，又哪來蔡英文口中的「中華民國在台灣屹立」？他認為，紀念這段攸關國家存亡的歷史，應是每任中華民國總統責無旁貸的重任。

馬英九強調，把台灣光復與中共的一中原則胡扯在一起，實在太離譜，希望民進黨的朋友多讀一點近代史再批評，比較有水準。